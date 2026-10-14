دستگیری ۲ عامل گروگانگیری در شیراز؛ گروگان آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی با تشریح جزئیات این پرونده گفت: چهاردهم مردادماه امسال، در پی گزارش یک فقره آدم‌ربایی در یکی از محلات شیراز، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد سرنشینان ۲ خودروی ناشناس، مردی ۴۲ ساله را که در یک مغازه میوه‌فروشی مشغول به کار بود، ربوده و بلافاصله از محل متواری شده‌اند.

دستگیری ۲ متهم در سیستان و بلوچستان

رئیس پلیس آگاهی استان فارس ادامه داد: کارآگاهان در جریان تحقیقات خود دریافتند آدم‌ربایان ساکن یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان هستند؛ ازاین‌رو با اخذ نیابت قضایی به این استان اعزام شدند.

حافظی بیان کرد: مأموران در جریان این عملیات موفق شدند ۲ نفر از افرادی را که در گروگانگیری نقش داشتند، دستگیر کنند.

اختلافات مالی؛ انگیزه گروگانگیری

وی با اشاره به آزادی گروگان گفت: دیگر متهمان که عرصه را بر خود تنگ دیدند، فرد ربوده‌شده را آزاد کردند و این شهروند به آغوش خانواده بازگشت.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس، اختلافات حساب را علت و انگیزه این آدم‌ربایی اعلام کرد و افزود: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر متهمان این پرونده با جدیت ادامه دارد.