گروگانگیری مردی جوان در شهرک گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی رییس پلیس آگاهی پایتخت گفت: با ربوده شدن مردی جوان از شهرک گلستان و انتقال وی به یکی از استان‌های غربی کشور، از سوی چند گروگانگیر، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات ابتدایی کارآگاهان جنایی حکایت از آن داشت، متهمان با چرب زبانی شاکی پرونده را به خانه‌ای در شهرک گلستان دعوت کرده و وی را بخاطر دریافت ۵ میلیارد تومان با خودروی پراید به یکی از استان‌های غربی کشور ربوده‌اند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه آدم ربایان برای برادر شاکی پرونده فیلم‌های شکنجه ارسال و درخواست پول می‌کردند، تصریح کرد: کارآگاهان در نخستین‌گام با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و اقدامات اطلاعاتی هویت متهمان را شناسایی کرده و متوجه شدند آنها سابقه کیفری دارند.

رییس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: کارآگاهان در گام بعدی پس از گذاشتن یک قرار صوری در پمپ بنزین شهر موردنظر با دستور قضایی راهی آنجا شدند و در یک عملیات غافلگیرانه یکی از متهمان را با تیراندازی هوایی دستگیر کردند.

وی افزود: کارآگاهان در ادامه متوجه شدند، فرد ربوده شده و متهمان دیگر پرونده در خانه‌ای نیمه‌کاره در یک روستا هستند که خیلی زود پای در آنجا گذاشتند و با عملیات‌های ضربتی موفق به رها سازی گروگان و دستگیری دیگر متهمان پرونده شدند.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه از متهمان سلاح‌های جنگی کشف شده است، عنوان کرد: گروگانگیران، پس از انتقال به مقر انتظامی در بازجویی‌های اولیه به جرم خود مبنی بر آدم‌ربایی برای دریافت ۵ میلیارد تومان با اجرای نقشه قبلی اعتراف کردند.

سردار گودرزی متذکر شد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضایی متهمان برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت و فرد ربوده شده به آغوش گرم خانواده‌اش بازگردانده شد.