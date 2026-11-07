به گزارش خبرگزاری مهر، آزیتا اسدی اظهار کرد: طرح احیای ۲۲۰ هکتار از مراتع پلاک پاپلی علیا طی دو سال اجرا شده است.

وی افزود: در این طرح، عملیات احداث هلالی‌های آبگیر به‌صورت کاملاً دستی و بدون استفاده از ماشین‌آلات خاک‌ورزی انجام شده است.

اسدی با اشاره به اهداف اجرای این عملیات بیان کرد: ذخیره نزولات جوی، حفظ ساختار طبیعی خاک، جلوگیری از تخریب مراتع و فراهم‌کردن شرایط استقرار و توسعه پوشش گیاهی از مهم‌ترین اهداف احداث هلالی‌های آبگیر است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین تصریح کرد: اجرای این طرح در مدیریت روان‌آب‌ها، کاهش فرسایش خاک و مقابله با کانون‌های مستعد تولید ریزگرد مؤثر است و می‌تواند به احیای پایدار عرصه‌های مرتعی و حفاظت از منابع طبیعی کمک کند.