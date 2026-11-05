به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری ظهر پنجشنبه در همایش روز ملی مازندران با اشاره به جایگاه تاریخی این استان در گسترش فرهنگ تشیع اظهار کرد: برگزاری چنین محافلی فرصتی ارزشمند برای پاسداشت هویت دینی و فرهنگی مازندران و تجلیل از شخصیت‌هایی است که در مسیر ترویج اسلام و معارف اهل‌بیت(ع) تلاش کرده‌اند.

وی ضمن قدردانی از حضور علما، ائمه جمعه، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و مردم متدین استان افزود: مردم مازندران در طول تاریخ با تلاش عالمان بزرگ و شخصیت‌های برجسته دینی با اسلام و سیره اهل‌بیت(ع) آشنا شدند و بخش مهمی از باورهای دینی جامعه امروز مرهون خدمات و مجاهدت‌های این بزرگان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به جایگاه امامزادگان و بقاع متبرکه در فرهنگ دینی جامعه، به بیانات آیت‌الله العظمی بهجت(ره) درباره ارزش معنوی امامزادگان اشاره کرد و گفت: این اماکن شریف از جلوه‌های رحمت الهی و ظرفیت‌های ارزشمند معنوی برای جامعه اسلامی به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام حیدری همچنین با یادآوری دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی، از مفاخر جهان اسلام و استان مازندران، درباره جایگاه امامزادگان تصریح کرد: امامزادگان نسبت به جامعه حق حیات دارند؛ چراکه حیات معنوی و شناخت ما از مکتب اهل‌بیت(ع) با وجود این شخصیت‌های بزرگوار و آثار معنوی آنان پیوند خورده است.

وی با اشاره به وجود یک‌هزار و ۳۶۱ امامزاده در استان مازندران، این ظرفیت را نشان‌دهنده عمق پیوند تاریخی و اعتقادی مردم استان با خاندان پیامبر اکرم(ص) دانست و بر ضرورت معرفی این میراث ارزشمند به نسل جوان تأکید کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در ادامه با اشاره به دیدگاه آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی درباره تأثیر وجود امامزادگان بر فرهنگ دینی و اخلاقی مناطق مختلف، خاطرنشان کرد: حضور بقاع متبرکه در شهرها و روستاها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فضایل اخلاقی، باورهای دینی و انس بیشتر مردم با ارزش‌های اسلامی باشد.

حجت‌الاسلام حیدری در پایان ضمن قدردانی از خادمان، متولیان و دست‌اندرکاران برگزاری مراسم‌های مذهبی و فرهنگی، بر ضرورت پاسداشت جایگاه امامزادگان، علمای برجسته و مفاخر دینی مازندران تأکید کرد.