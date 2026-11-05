به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی‌مجد، با اشاره به اهمیت انتقال تجربه‌های مدیریتی و علمی میان دانشگاه‌ها، گفت: استفاده از تجربه‌های موفق و درس‌آموخته‌های حاصل از اجرای برنامه‌های مختلف در دانشگاه‌ها می‌تواند به شناسایی چالش‌ها، اصلاح فرآیندها و طراحی راهکارهای مؤثر برای مدیریت بهتر منابع و ارتقای خدمات سلامت کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظام پایش و کنترل مصرف دارو افزود: بررسی الگوهای تجویز در مناطق مختلف و شناسایی موارد مصرف غیرمتعارف، از ابزارهای مهم مدیریت مصرف دارو است. اختلاف در میزان تجویز برخی اقلام دارویی می‌تواند ضرورت بررسی علل تجویز، بازنگری در رویه‌های درمانی و تقویت نظارت علمی را نشان دهد.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت آموزش مستمر جامعه پزشکی تصریح کرد: دانش و شواهد علمی در حوزه دارو و درمان همواره در حال تغییر است و اطلاعاتی که در سال‌های گذشته مبنای آموزش و تجویز قرار گرفته‌اند، لزوماً با یافته‌ها و ضوابط علمی روز مطابقت ندارند. ازاین‌رو، بازآموزی پزشکان، اطلاع‌رسانی درباره عوارض دارویی و ترویج تجویز منطقی دارو باید به‌ عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام پایش مصرف دنبال شود.

شهابی‌مجد همچنین مدیریت منابع مالی و کنترل هزینه‌ها را از الزامات پایداری فعالیت دانشگاه‌های علوم پزشکی دانست و گفت: تداوم روندهای نامتوازن در هزینه‌کرد و درآمدزایی می‌تواند به انباشت بدهی و کاهش توان مالی دانشگاه‌ها منجر شود. شناسایی به‌موقع شکاف میان منابع و مصارف، تحلیل روند بدهی‌ها و اتخاذ سیاست‌های اصلاحی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز مشکلات مالی گسترده‌تر دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت مالی مبتنی بر داده و شواهد افزود: دانشگاه‌ها باید ضمن تقویت درآمدهای پایدار، هزینه‌ها را متناسب با اولویت‌های واقعی نظام سلامت مدیریت کنند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی، از شکل‌گیری تعهدات مالی خارج از توان منابع خود جلوگیری کنند.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: تبادل تجربه‌های موفق میان دانشگاه‌ها، شناسایی الگوهای اثربخش در مدیریت منابع و تعمیم راهکارهای قابل اجرا می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تقویت پایداری مالی در مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی شود.

شهابی‌ مجد بر ضرورت پیوند میان مدیریت علمی مصرف دارو، برنامه‌ریزی مالی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها تأکید کرد و این رویکرد را در بهبود عملکرد نظام سلامت و استمرار ارائه خدمات به مردم مؤثر دانست.