به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ عبداللهی دادستان انتظامی قضات کشور در جریان سفر به استان اردبیل به همراه جمعی از مسئولان قضایی استان با آیت‌الله عاملی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار حجت‌الاسلام‌ عبدالهی ضمن ابلاغ پیام ریاست قوه قضاییه، با ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات دستگاه قضایی اظهار کرد: اولویت دستگاه قضایی پیگیری و اجرای سیاست‌های کلان نظام و قوه قضائیه و تحقق دقیق مفاد سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین در راستای ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات قضایی افزود: در این زمینه اقدامات مؤثری در حوزه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی،دفاتر الکترونیک خدمات قضایی، استعلام گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و برگزاری دادرسی‌های الکترونیکی انجام داده است.

وی در ادامه گزارشی از وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اقدامات انجام‌شده در حوزه حدنگاری و همچنین برنامه‌ها و اقدامات دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه ارائه کرد.

در ادامه این دیدار آیت‌الله عاملی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل از اقدامات و تلاش‌های مجموعه قضایی استان اردبیل در راستای ارائه خدمات مطلوب قضایی به شهروندان در حوزه‌های مختلف قدردانی کرد.