به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، علی دادگر، رئیس فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان در دوحه قطر با لوچیانو روسی رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی (ISSF) و دبیر این فدراسیون دیدار کرد.



در این دیدار روسی انتخاب مجدد دادگر به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی ایران را تبریک گفت و از بازگشت وی به این مسئولیت ابراز خرسندی کرد.



رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی با اشاره به سوابق و عملکرد دادگر در دوره پیشین ریاست فدراسیون اظهار داشت: بسیار خوشحالم که بار دیگر شاهد حضور شما در این مسئولیت هستم. اطمینان دارم همانند دوره گذشته، با حضور و مدیریت شما شاهد رشد و پیشرفت دوباره تیراندازی ایران خواهیم بود.



وی با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت ایران به سکوهای المپیک افزود: امیدوارم بار دیگر شاهد کسب مدال المپیک توسط تیراندازان ایران باشیم.



رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی در ادامه این دیدار، در خصوص تأمین تجهیزات و سلاح مورد نیاز تیراندازی ایران نیز اعلام آمادگی کرد و گفت: تیراندازی ایران ظرفیت بالایی دارد و من به توانمندی تیراندازان این کشور باور دارم. تلاش می‌کنیم با کمک به تأمین تجهیزات و سلاح، بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرده و در مسیر پیشرفت تیراندازی ایران گام برداریم.



همچنین دبیر فدراسیون جهانی تیراندازی نیز انتخاب مجدد علی دادگر را تبریک و از حضور دوباره وی در رأس فدراسیون تیراندازی ایران ابراز خوشحالی کرد.



وی با تأکید بر تمایل فدراسیون جهانی برای حمایت از توسعه تیراندازی ایران اظهار داشت: فدراسیون جهانی علاقه‌مند است در زمینه ارتقای سطح دانش و توانمندی مربیان و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، به فدراسیون تیراندازی ایران کمک کند.