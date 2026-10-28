به گزارش خبرنگار مهر، علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی با اشاره به دشواری‌های پیش‌روی این فدراسیون برای حضور موفق در المپیک، گفت: پس از پنج سال دوری از فدراسیون بار دیگر با اعتماد اعضا این مسئولیت را پذیرفته‌ام و امیدوارم بتوانیم در راستای سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران گام‌های اساسی برای پیشرفت ورزش کشور برداریم.



وی افزود: نخستین هدف ما کسب سهمیه المپیک است. تیم تیراندازی در روزهای آینده عازم قطر می‌شود و با توجه به نتایج ضعیف اخیر کار ورزشکاران دشوار خواهد بود. با این حال تلاش می‌کنیم در فرصت باقی‌مانده شرایط تیم را بهبود ببخشیم تا بتوانیم از مسابقات پیش‌رو سهمیه‌های المپیک را کسب کنیم.



رئیس فدراسیون تیراندازی با اشاره به اهمیت حضور در رقابت‌های بین‌المللی اظهار کرد: پس از مسابقات پیش‌رو باید در سایر میادین بین‌المللی نیز حضور مؤثری داشته باشیم تا حداکثر سهمیه‌های ممکن را به دست آوریم. در دوره قبلی مسئولیت من ۶ سهمیه المپیک کسب شد که بیشترین سهمیه تاریخ تیراندازی کشور بود و امیدوارم در این دوره نیز بتوانیم رکوردشکنی کنیم.



دادگر ادامه داد: المپیک از همین امروز آغاز شده و مقدمات حضور در این رقابت‌ها باید از مدت‌ها قبل فراهم شود. اگر امروز سهمیه نگیریم، فردا در المپیک حضور نخواهیم داشت. بخشی از فرصت‌ها از دست رفته است و افسوس می‌خورم که در بازی‌های آسیایی حضور نداشتم تا بتوانم تأثیرگذار باشم، اما امیدوارم از این پس بتوانم نقش مؤثری در مسیر پیشرفت تیراندازی کشور ایفا کنم.



وی با اشاره به محدود بودن فرصت‌های کسب سهمیه گفت: در نخستین مسابقه ۳۶ سهمیه توزیع می‌شود و در پنج مسابقه بعدی نیز ۳۶ سهمیه دیگر در نظر گرفته شده است. بنابراین از دست دادن هر فرصت مسیر ما را دشوارتر می‌کند. با وجود این شرایط تمام توان خود را به کار خواهم گرفت تا سهمیه‌های خوبی کسب کنیم و سپس با قدرت در المپیک حاضر شویم.



رئیس فدراسیون تیراندازی درباره انتظارات از این رشته در المپیک پیش‌رو تصریح کرد: همه از ما انتظار دارند مدال طلای المپیک را تکرار کنیم. من نیز تمام تلاشم را خواهم کرد تا نتیجه‌ای بهتر از المپیک گذشته به دست آوریم، هرچند شرایط دشوار است و وضعیت فعلی فدراسیون آمادگی لازم را برای دستیابی به چنین نتایجی ندارد.



دادگر در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بازگشت مربیان خارجی به تیم ملی گفت: مربیان داخلی تمام توان خود را برای موفقیت به کار می‌گیرند اما برای حضور در رقابت بزرگی مانند المپیک که بهترین تیراندازان جهان در آن شرکت می‌کنند باید از توان مربیان خارجی نیز بهره ببریم. البته استفاده از مربیان خارجی به شرایط مالی فدراسیون بستگی دارد و باید متناسب با بضاعت مالی، برنامه‌ریزی کنیم.



وی با اشاره به ضرورت احیای مسابقات داخلی افزود: لیگ اهداف پروازی حدود یک سال است که برگزار نشده و مسابقات قهرمانی کشور و لیگ تپانچه نیز تا حد زیادی به تعطیلی کشیده شده‌اند. این رقابت‌ها را در اسرع وقت احیا خواهیم کرد تا زمینه فعالیت بیشتر ورزشکاران فراهم شود.



رئیس فدراسیون تیراندازی با ابراز نگرانی از وضعیت رده‌های پایه اظهار کرد: در مسابقات قهرمانی کشور جوانان در قم تعداد شرکت‌کنندگان در برخی رقابت‌ها به هشت نفر هم نرسید در حالی که باید هشت ورزشکار در فینال حضور داشته باشند. در گذشته برخی استان‌ها بیش از چهار ورزشکار در جمع هشت فینالیست داشتند. این وضعیت نشان می‌دهد که در زمینه پشتوانه‌سازی با ضعف مواجه هستیم و باید هرچه سریع‌تر برای تقویت نسل جدید تیراندازان اقدام کنیم.



دادگر در ادامه درباره حواشی اخیر مربوط به بیرانوند گفت: بیرانوند در دوره مدیریت من شناسایی شد و رشد کرد و پس از پایان دوره مسئولیت من سهمیه المپیک گرفت. همان‌طور که در تصاویر نیز مشاهده کردید او یک استعداد نخبه در حد و تراز جواد فروغی است و مربیان ما نیز برای پرورش این استعدادها زحمت می‌کشند.



وی افزود: این موضوع باید در داخل فدراسیون حل‌وفصل شود و برای آن برنامه دارم تا بتوانیم افراد مرتبط را در فضایی مناسب کنار یکدیگر قرار دهیم. البته حرمت مربیان نیز باید حفظ شود؛ چرا که اگر ورزشکار و مربی هرکدام جایگاه خود را نداشته باشند نظم مجموعه از بین می‌رود. تلاش خواهم کرد با تعریف چارچوب‌های مشخص تنش میان ورزشکاران و مربیان به حداقل برسد.



رئیس فدراسیون تیراندازی درباره شایعات مربوط به دوپینگ یکی از ورزشکاران نیز گفت: شنیده‌ام یکی از ورزشکاران با موضوعی در این زمینه مواجه بوده است اما اطلاعات مؤثری در اختیار ندارم و باید موضوع را بررسی کنیم. اگر از همین ابتدا پیشگیری نکنیم، ممکن است در المپیک یا بازی‌های آسیایی با مشکلات جدی مواجه شویم.

دادگر با اشاره به اهمیت رعایت مقررات در مسابقات بین‌المللی خاطرنشان کرد: یکی از ورزشکاران ما به دلیل لباس خود دیسکالیفه شد؛ در حالی که می‌توانست فینالیست شود و برای کشور مدال کسب کند. وظیفه ما این است که پیش از اعزام همه مسائل را بررسی کنیم تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود. دیده‌شدن یا نشدن تلاش‌های ما مهم نیست؛ آنچه اهمیت دارد، پیشگیری از مشکلات و فراهم کردن شرایط مناسب برای ورزشکاران است.