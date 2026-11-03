به گزارش خبرگزاری مهر، علی دادگر، رئیس فدراسیون تیراندازی، طی احکامی جداگانه سرپرست نایب‌رئیسی، سرپرست خزانه‌داری و امور اداری فدراسیون را منصوب کرد.



بر این اساس سید محمدحسین حمیسی به‌عنوان سرپرست نایب‌رئیسی فدراسیون تیراندازی منصوب شد و حکم خود را از رئیس فدراسیون دریافت کرد.



نایب رئیسی فدراسیون تیراندازی و ریاست کمیته بازاریابی و حراست فدراسیون فوتبال بخشی از سوابق ارزشمند حمیسی است.



همچنین حسین بکان به‌عنوان سرپرست خزانه‌داری فدراسیون منصوب شد.



در ادامه این انتصابات نفیسه شفیع‌خانی به‌عنوان مدیر امور اداری فدراسیون تیراندازی منصوب شد و حکم خود را دریافت کرد.



این انتصابات در راستای تقویت ساختار مدیریتی، اجرایی و پشتیبانی فدراسیون تیراندازی صورت گرفته است.