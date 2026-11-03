احمد نجفی کارشناس رشته تیراندازی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتخاب مجدد علی دادگر به‌عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی اظهار کرد: از این انتخاب خوشحال شدیم. دادگر تجربه مدیریتی دارد و با مسائل و شرایط رشته تیراندازی آشنا است. امیدوارم در این دوره بتوانند با رفع مشکلات گذشته شرایطی فراهم کند که ورزشکاران ما دوباره در مسابقات مهم و المپیک نتایج خوبی کسب کنند.

نجفی در ادامه با اشاره به افت عملکرد تیراندازان ایران پس از المپیک توکیو و کسب مدال تاریخی جواد فروغی افزود: متأسفانه پس از آن اتفاقات تغییراتی در کادر فنی ایجاد شد و مربیان تغییر کردند. این مسائل روی عملکرد ورزشکاران تأثیر گذاشت و همان‌طور که در مسابقات مختلف شاهد بودیم هم از نظر رکورد و هم از نظر روحیه شرایط تیراندازان با افت همراه شد. امیدوارم در ادامه از مربیانی استفاده شود که تجربه و توانایی لازم برای بازگرداندن ورزشکاران به شرایط مطلوب را داشته باشند.

وی درباره عملکرد تیراندازان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز گفت: متأسفانه عملکرد تیم در مجموع ضعیف بود. به‌جز چند نتیجه محدود آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانستیم ظاهر شویم. در گذشته شرایط رکوردی ورزشکاران بهتر بود و تعداد بیشتری از آن‌ها رکوردهای بالای ۵۸۰ ثبت می‌کردند اما در حال حاضر چنین وضعیتی کمتر دیده می‌شود. باید برای بازگشت به آن شرایط برنامه‌ریزی اصولی و بلندمدت داشته باشیم.

سرمربی سابق تیم ملی تپانچه درباره وضعیت جواد فروغی و کنار گذاشته شدن او از ترکیب تیم برای مسابقات قهرمانی جهان قطر عنوان کرد: فروغی در این مدت با افت مواجه شده است. به اعتقاد من حضور مربیان با تجربه که بتوانند از نظر فنی، تکنیکی و تاکتیکی به ورزشکاران کمک کنند اهمیت زیادی دارد. باید شرایطی فراهم شود که تیراندازان بتوانند دوباره به رکوردها و آمادگی گذشته خود نزدیک شوند.

نجفی در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود شرایط فعلی می‌توان به کسب سهمیه المپیک و حضور موفق در لس‌آنجلس ۲۰۲۸ امیدوار بود، عنوان کرد: اگر برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود و تمرینات با کیفیت و به شکل مستمر دنبال شود ورزشکاران ما توانایی لازم را دارند. آن‌ها از نظر روحی و فنی ظرفیت بازگشت به شرایط خوب را دارند و امیدوارم با فراهم شدن امکانات و انتخاب کادر فنی مناسب بتوانیم در مسیر کسب سهمیه المپیک قرار بگیریم.

وی همچنین درباره درخواست برخی ورزشکاران برای ادامه همکاری با مربیان سابق خود و اینکه آیا ورزشکاران باید بتوانند مربی موردنظرشان را انتخاب کنند؟گفت: فدراسیون باید عملکرد مربیان را بررسی کند و ببیند ورزشکاران در دوره همکاری با کدام مربی نتایج و رکوردهای بهتری داشته‌اند. اگر یک مربی توانسته عملکرد ورزشکار را بهبود ببخشد دلیلی ندارد بدون بررسی و ارزیابی دقیق همکاری با او قطع شود. مهم این است که تصمیم‌ها بر اساس نتیجه و عملکرد فنی گرفته شود.

نجفی ادامه داد: ورزشکاری که با یک مربی کار کرده و به نتیجه رسیده اگر درخواست ادامه همکاری با همان مربی را داشته باشد درخواست غیرمنطقی مطرح نکرده است. فدراسیون باید این موضوع را بررسی کند و در صورتی که آن مربی توانایی کمک به ورزشکار و بازگرداندن او به شرایط مطلوب را دارد از تجربه‌اش استفاده کند.

وی در پایان تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد موفقیت تیراندازی ایران است. باید از ظرفیت مربیان با تجربه استفاده شود و تصمیم‌گیری‌ها به شکلی باشد که ورزشکاران بتوانند با آرامش و تمرکز بیشتری برای مسابقات پیش رو و کسب سهمیه المپیک آماده شوند.