علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی امروز (چهارشنبه ششم آبان) به ریاست سید محمد شروین اسبقیان سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در پایان علی دادگر به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد.



ابراهیم برخورداری، علی دادگر، حسین زکی زاده، سید سالار محمدنیا، عباس محمدی پور و مسعود نصرتی قزوینی‌نژاد ۶ نامزد نهایی انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی بودند که ابراهیم برخورداری، مسعود نصرتی قزوینی نژاد و سید سالار محمد نیا انصراف خود را اعلام کردند تا انتخابات با حضور علی دادگر، حسین زکی زاده و عباس محمدی‌پور برگزار شود.

در دور اول مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی، علی دادگر با ۲۵ رای، حسین زکی‌زاده ۱۹ رای و عباس محمدی‌پور ۵ رای کسب کردند و به دلیل عدم کسب اکثریت آرا به دور دوم رسید.

رای گیری برای انتخاب رئیس فدراسیون، بین علی دادگر و حسین زکی‌زاده در دور دوم انجام شد و در پایان از مجموع ۵۱ رای ماخوذه علی دادگر ۲۶ رای و حسین زکی زاده ۲۵ رای کسب کردند که دادگر با یک رای اختلاف رئیس فدراسیون شد.

دوعضوهیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی انتخاب شدند



با رای اعضای مجمع فدراسیون تیراندازی، دوعضو هیات رئیسه این فدراسیون انتخاب شدند. پس از انتخاب علی دادگر به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی، دو عضو هیات رئیسه فدراسیون هم با رای اعضای مجمع انتخاب شدند.



بر این اساس، محمدجواد متقیان نژاد رئیس هیئت تیراندازی استان قم با ۳۲، رای به عنوان نماینده باشگاه‌ها و سجاد محمدیاری نماینده باشگاه نیروی زمینی با ۳۹ رای به عنوان نماینده باشگاه ها به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون درآمدند.



بقیه اعضای هیئت رئیسه از جمله نواب رئیس، کارشناسان خبره و خزانه‌دار در مجمع عمومی بعدی انتخاب خواهند شد.