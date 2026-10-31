به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مراسم معارفه علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی پس از انتخاب وی در مجمع انتخاباتی روز ششم آبان‌ماه و تودیع سهیل برخورداری، سرپرست این فدراسیون با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان و جمعی از روسای هیات های استانی و اعضای خانواده تیراندازی برگزار شد. محمد حسین حمیسی، متین زبردست و بکان نیر در این مراسم حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم سهیل برخورداری سرپرست فدراسیون تیراندازی با تبریک انتخاب و بازگشت دادگر به این فدراسیون اظهار داشت: امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش برود که ایشان بتوانند همچون گذشته توانمندی‌های خود را در راستای اهداف فدراسیون به کار بگیرند و شاهد کسب مدال‌های رنگارنگ و پرتکرار در این رشته باشیم.

وی با قدردانی از همکاران خود در دوران سرپرستی فدراسیون گفت: در این مدت همکارانم تمام توان خود را به کار گرفتند تا فدراسیون روی پای خود بایستد. شرایط جنگی و موقعیت حساسی را پشت سر گذاشتیم و اداره فدراسیون در دوران سرپرستی دشواری‌های خاص خود را داشت، اما مجموعه همکاران با تمام توان پای کار بودند. امیدوارم این روند با قدرت و پیگیری بیشتری ادامه پیدا کند.

برخورداری با آرزوی موفقیت برای رئیس جدید فدراسیون تأکید کرد: دکتر دادگر از تجربه و توانمندی لازم برخوردار است و اطمینان دارم با برنامه‌ریزی و پیگیری ایشان، شرایط تیراندازی بهتر از گذشته خواهد شد و این فدراسیون به جایگاه شایسته خود دست خواهد یافت.

حمایت کامل وزارت ورزش از رئیس جدید فدراسیون

در ادامه کامیار سلطانی مدیرکل دفتر مشترک امور فدراسیون‌ها، با اشاره به انتخاب دکتر دادگر در مجمع انتخاباتی ششم آبان‌ماه اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان از رئیس جدید فدراسیون حمایت می‌کند و در کنار ایشان خواهد بود. همچنین لازم می‌دانم از زحمات آقای برخورداری و آقای نجاری که طی هفت ماه گذشته تلاش زیادی برای اداره فدراسیون داشتند، قدردانی کنم.

وی افزود: دادگر از جنس تیراندازی است و امیدواریم با حضور ایشان، شرایط این رشته هرچه سریع‌تر ارتقا پیدا کند. تیراندازی از رشته‌های پرمدال ورزش کشور است و در هر رویداد بین‌المللی ظرفیت توزیع بیش از ۴۰ مدال را دارد. انتظار داریم این رشته بار دیگر اقتدار گذشته خود را بازیابد.

مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها با اشاره به انتظارات وزیر ورزش و جوانان و معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از رشته تیراندازی تصریح کرد: وزارت ورزش در تمامی بخش‌ها و حوزه‌هایی که این رشته نیاز به حمایت داشته باشد، در کنار فدراسیون خواهد بود و برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای آن تلاش خواهیم کرد.

کامیار سلطانی در پایان از زحمات آقایان قربانی و رسولی، رئیس و دبیر پیشین فدراسیون، نیز قدردانی کرد و برای آنان آرزوی سلامتی و توفیق داشت.

مسئولیت ما ساختن آینده‌ای درخشان است

در بخش پایانی مراسم علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و ادای احترام به روح مطهر امام راحل و رهبر شهید، برای سلامتی رهبر جدید انقلاب آرزوی سلامتی کرد و حضور مهمانان را خوشامد گفت.

وی با قدردانی از وزارت ورزش و جوانان و شخص دنیامالی برای فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات از اسبقیان و مجموعه برگزارکننده مجمع نیز تشکر کرد و گفت: انتخابات به پایان رسیده و مسئولیت ما برای ساختن آینده‌ای درخشان در ورزش و تیراندازی آغاز شده است. برای تحقق این هدف به همدلی، همراهی و رفاقت همه دوستان نیاز داریم. از اعتماد اعضای مجمع صمیمانه تشکر می‌کنم.

دادگر با تأکید بر ضرورت پرهیز از حاشیه‌ها اظهار داشت: ارزشمندترین چیزی که در اختیار داریم زمان است و نباید آن را صرف درگیری با حواشی کنیم. همواره تلاش کرده‌ام و در این دوره نیز با جدیت بیشتری تلاش خواهم کرد تا هیچ‌کس درگیر مسائل کوچک و حاشیه‌ای نشود و فرصت‌های طلایی را از دست ندهیم.

رئیس فدراسیون تیراندازی با تأکید بر حفظ حرمت مدیران و پیشکسوتان گذشته خاطرنشان کرد: با توجه به آموزه های دین اسلام، احترام به بزرگان و گذشتگان باید سرلوحه کار همه ما باشد. هر مدیری در دوره مسئولیت خود با توجه به شرایط کشور، اعتبارات، توانمندی‌ها، تجربه و تیم کاری‌اش تلاش کرده بهترین عملکرد را داشته باشد و خروجی هر دوره مدیریتی نیز باید با در نظر گرفتن شرایط همان زمان مورد قضاوت قرار گیرد.

وی افزود: سردار هاشمی با استفاده از اعتبارات و بودجه دولتی در زمان خود این مجموعه را بنا کرد که قابل تحصین است و سردار قربانی نیز تمام توان خود را برای پیشبرد امور به کار گرفت. تلاش‌های مدیران گذشته قابل احترام است و اجازه نخواهم داد در دوره جدید حاشیه‌ای در این زمینه ایجاد شود.

وعده‌های واقعی متناسب با ظرفیت‌های موجود

دادگر با اشاره به برنامه‌های خود برای دوره جدید مدیریت فدراسیون گفت: در جریان انتخابات برخی وعده‌ها مطرح شد، اما برای من که سابقه طولانی فعالیت در دولت را داشته‌ام، قابل قبول نیست وعده‌هایی بدهم که امکان عملیاتی شدن آنها وجود نداشته باشد. صحبت‌های من بر اساس واقعیت‌ها بود و باید شرایط کشور و اعتبارات موجود را در وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: فارغ از تمام رقابت‌های انتخاباتی، باید دست در دست هم بگذاریم تا به آینده‌ای که برای تیراندازی ترسیم کرده‌ایم برسیم. این مسیر دشوار، اما دست‌یافتنی است. انتظارات از تیراندازی بالاست و جامعه ورزش توقعات زیادی از این رشته دارد.

رئیس فدراسیون تیراندازی با اشاره به دستاوردهای دوران مدیریت پیشین خود در این فدراسیون اظهار داشت: در آن دوره موفق به کسب نخستین مدال المپیکی تیراندازی ایران، عنوان پنجمی المپیک و بیشترین تعداد سهمیه المپیک شدیم. همین موفقیت‌ها سطح انتظارات را بالا برده است. من نیز بار دیگر آمده‌ام تا بیش از گذشته به کشورم خدمت کنم و برای خلق اتفاقات بزرگ، از امروز تمرکز ما باید بر همدلی و رفاقت باشد.

هدف‌گذاری برای کسب بیشترین سهمیه المپیک ۲۰۲۸

دادگر با اشاره به رقابت‌های پیش‌روی تیراندازی و اهمیت کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس گفت: برای تیم اعزامی کشورمان به رقابت‌های قطر آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم با کسب حداقل یک سهمیه المپیک، دل مردم را شاد کنند.

وی افزود: کمتر از ۲۰ ماه تا آغاز المپیک ۲۰۲۸ باقی مانده و باید در این فرصت، بیشترین تعداد سهمیه ممکن را کسب کنیم. در رقابت‌های قطر ۳۶ سهمیه توزیع می‌شود و در پنج مسابقه بعدی نیز مجموعاً ۳۶ سهمیه دیگر در نظر گرفته شده است. متأسفانه برخی فرصت‌ها را به‌راحتی از دست داده‌ایم و در نهایت نتایج به نام مدیریت فعلی نوشته می‌شود، در حالی که کسی از فرصت‌های طلایی ازدست‌رفته سخن نمی‌گوید.

رئیس فدراسیون تیراندازی تأکید کرد: پس از کسب سهمیه‌ها، باید برای حضوری موفق در المپیک برنامه‌ریزی کنیم. وزارت ورزش و جامعه تیراندازی انتظار کسب مدال دارند و باید با تلاش و برنامه‌ریزی برای تحقق این خواسته بجنگیم.

شفافیت مالی و احیای مسابقات و لیگ‌ها در دستور کار

دادگر شفافیت مالی را از مهم‌ترین اولویت‌های دوره جدید مدیریتی خود دانست و گفت: حفظ و صیانت از بیت‌المال و مدیریت صحیح منابع مالی از تأکیدات جدی من در بخش اداری است. با وجود مشکلات اقتصادی کشور، همین که منابعی به ورزش اختصاص پیدا می‌کند ارزشمند است و وظیفه خود می‌دانم از این سرمایه که متعلق به مردم است، به‌درستی صیانت کنم.

وی با اشاره به تعطیلی برخی مسابقات قهرمانی کشور و لیگ‌های تیراندازی خاطرنشان کرد: مسابقات قهرمانی کشور و برخی لیگ‌ها متوقف شده بود و باید از همین امروز برای برگزاری و احیای آنها برنامه‌ریزی کنیم. در دوره گذشته مدیریتم برای نخستین بار دو دوره لیگ اهداف پروازی با پخش زنده تلویزیونی برگزار شد و ورزشکاران به‌صورت مستمر درگیر رقابت‌ها بودند. استعدادهایی همچون بیرانوند و دیگر ورزشکاران نیز از دل همین مسابقات شناسایی و معرفی شدند.

رئیس فدراسیون تیراندازی همچنین با اشاره به حضور سهیل برخورداری در کنار مجموعه جدید فدراسیون گفت: برخورداری به عنوان یک مدیر جوانثابت کرد توان مدیریت در فدراسیون‌های بزرگ را دارد. قطعاً از تجربیات ایشان استفاده خواهیم کرد و برای او و تیم همراهش آرزوی موفقیت دارم.

وی ابراز امیدواری کرد با همدلی، برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، تیراندازی ایران بار دیگر به جایگاه شایسته خود در عرصه ملی و بین‌المللی دست پیدا کند.