به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ضرورت مدیریت روان‌آب‌ها و هدایت جریان آب در نقاط آبگیر شهر به دنبال هشدار نارنجی هواشناسی، نیروهای حوزه عمران در شبانه‌روز گذشته در آماده‌باش بوده و اقدامات اجرایی برای ایجاد کانال‌های انحرافی در این محدوده‌ها را انجام دادند.

این اقدامات با هدف فراهم کردن مسیرهای مناسب برای عبور و هدایت آب‌های سطحی و کاهش تجمع روان‌آب در حوزه‌های آبگیر سطح شهر خرم‌آباد در دستور کار قرار گرفته است.

ایجاد مسیرهای انحرافی برای هدایت آب‌های سطحی

ایجاد کانال‌های انحرافی در نقاط آبگیر، از جمله اقدامات عمرانی شهرداری برای ساماندهی مسیر حرکت روان‌آب‌ها و هدایت جریان آب به مسیرهای پیش‌بینی‌شده است.

اجرای این عملیات می‌تواند به مدیریت بهتر آب‌های سطحی و جلوگیری از تمرکز جریان آب در برخی نقاط شهری کمک کند.

بر اساس اعلام بهروز مرادپور، مدیرکل هواشناسی لرستان، برای سامانه بارشی پیش‌رو هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

به گفته او، فعالیت این سامانه از روز پنجشنبه در جنوب شرق استان آغاز می‌شود و تا جمعه‌شب مناطق مختلفی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از روز شنبه تا یکشنبه نیز اغلب نقاط لرستان با فعالیت این سامانه مواجه خواهند شد.

به گفته مدیرکل هواشناسی لرستان، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و احتمال طغیان آن‌ها از مهم‌ترین مخاطرات مورد انتظار است. همچنین احتمال آب‌گرفتگی منازل، اختلال در تردد و آسیب به محصولات زراعی و باغی نیز وجود دارد.