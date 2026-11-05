به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحمان‌نیا ظهر پنجشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان زنجان، از گستردگی خشکسالی در این استان خبر داد و گفت: بیش از ۹۵ درصد مساحت زنجان با درجات مختلف خشکسالی مواجه است؛ به‌طوری‌که ۵۱.۸ درصد از وسعت استان در محدوده خشکسالی بسیار شدید قرار دارد. با این حال، پیش‌بینی‌های فصلی از بهبود نسبی وضعیت بارندگی در ماه‌های آینده و افزایش بارش در بخش‌هایی از استان حکایت دارد.

وی با تشریح آخرین نتایج ارزیابی خشکسالی در یک دوره حدود ۱۰ ساله اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از استان زنجان تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته و شدت خشکسالی در مناطق مختلف، از خفیف تا بسیار شدید متغیر است.

رحمان نیا در ادامه به چشم‌انداز بارندگی استان در ماه‌های آینده اشاره کرد و گفت: براساس الگوهای پیش‌بینی فصلی، از نیمه آبان تا نیمه آذر، بارش‌ها در تمامی مناطق استان بیش از حد نرمال خواهد بود. این شرایط در فاصله نیمه آذر تا نیمه دی نیز در سراسر استان تداوم خواهد داشت.



مدیرکل هواشناسی استان زنجان افزود: برای دوره نیمه دی تا نیمه بهمن، بارش بیش از میانگین بلندمدت در بخش‌هایی از غرب استان پیش‌بینی می‌شود و در سایر مناطق نیز میزان بارندگی در محدوده نرمال خواهد بود. همین وضعیت برای بازه نیمه بهمن تا نیمه اسفند نیز با تمرکز بر بخش‌هایی از غرب استان انتظار می‌رود. همچنین در فاصله نیمه اسفند تا نیمه فروردین، بارش‌ها در تمام مناطق استان در محدوده نرمال پیش‌بینی شده است.



رحمان‌نیا درباره پیش‌بینی وضعیت دمایی استان نیز اظهار کرد: در بازه نیمه آبان تا نیمه آذر، دمای مناطق جنوبی زنجان در محدوده نرمال قرار می‌گیرد، اما سایر مناطق افزایش دمای نیم تا یک درجه سانتی‌گرادی نسبت به میانگین بلندمدت را تجربه خواهند کرد.

وی در دوره نیمه آذر تا نیمه دی نیز دمای بخش‌هایی از شرق استان در حد نرمال خواهد بود و در دیگر مناطق افزایش نیم تا یک درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود. این روند در فاصله نیمه دی تا نیمه بهمن تشدید شده و میانگین دمای سراسر استان یک تا ۲ درجه بیشتر از حد نرمال خواهد بود.

رحمان نیا با اشاره به ثبت بیشترین انحراف دمایی در بازه نیمه بهمن تا نیمه اسفند تصریح کرد: مطابق الگوهای پیش‌بینی فصلی، دمای استان در این دوره بین ۲ تا چهار درجه بالاتر از میانگین بلندمدت خواهد بود. همچنین برای نیمه اسفند تا نیمه فروردین نیز افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دما نسبت به شرایط نرمال پیش‌بینی می‌شود.



کاهش ۱۰ درجه‌ای دمای روزانه زنجان با ورود سامانه بارشی

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت جوی روزهای پیش‌رو پرداخت و گفت: تا روز شنبه تغییر قابل‌توجهی در دمای استان رخ نخواهد داد، اما با ورود و عبور سامانه بارشی از روز یکشنبه، روند کاهش تدریجی دمای کمینه و بیشینه آغاز می‌شود.

وی افزود: در پی فعالیت این سامانه، دمای بیشینه در برخی مناطق استان ممکن است تا حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد کاهش یابد و دمای شهر زنجان در گرم‌ترین ساعات روز به حدود ۱۰ درجه برسد.

رحمان‌نیا همچنین از احتمال کاهش حدود پنج درجه‌ای دمای کمینه در مناطق مختلف استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به افت دما، احتمال وقوع یخبندان در مناطق مرتفع و سردسیر زنجان وجود دارد.