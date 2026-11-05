به گزارش خبرنگار مهر، اداره آمار فیلیپین روز پنج‌شنبه اعلام کرد نرخ تورم این کشور در اکتبر از ۷.۲ درصد در سپتامبر به ۷.۸ درصد افزایش یافته است. این رقم در اکتبر سال گذشته ۱.۷ درصد بود.

به نوشته روزنامه فیلیپین استار، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل مهم‌ترین عامل تشدید تورم در این کشور بوده است؛ به‌طوری‌که تورم بخش حمل‌ونقل از ۱۴.۶ درصد در سپتامبر به ۲۰.۱ درصد در اکتبر رسید.

همچنین تورم بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها از ۸.۴ درصد به ۹.۳ درصد افزایش یافت.

در بخش مواد غذایی، اگرچه نرخ تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی از ۶.۸ درصد به ۶.۴ درصد کاهش یافت، اما قیمت برنج و ذرت همچنان با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرد. تورم برنج به ۲۰.۷ درصد و تورم ذرت به ۱۹.۳ درصد رسید.

تورم هسته فیلیپین نیز که قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی را در محاسبه لحاظ نمی‌کند، از ۴.۸ درصد در سپتامبر به ۵.۴ درصد در اکتبر افزایش یافت.

افزایش تورم در شرایطی رخ داده است که بانک مرکزی فیلیپین برای مهار فشارهای قیمتی، نرخ بهره سیاستی خود را در اکتبر با ۰.۵ واحد درصد افزایش به ۵.۵ درصد رسانده بود.