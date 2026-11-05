حسین رحیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۵ هزار و ۳۰۰ لیتر نفت‌گاز به ارزش ۱۶ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان دیواندره مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز دانست و حکم به پرداخت ۳۳ میلیارد ریال جزای نقدی صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به نحوه کشف این محموله بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی این میزان سوخت قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودرو کشف کردند و پس از تشکیل پرونده، آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع دادند.