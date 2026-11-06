https://mehrnews.com/x3dx2b ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳ کد مطلب 7001324 استانها گیلان استانها گیلان ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳ بارش باران و باد شدید در آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه - در این ویدئو، بارش باران و باد شدید در آستانه اشرفیه را مشاهده می کنید. دریافت 31 MB فیلم:هما اکبری کد مطلب 7001324 کپی شد مطالب مرتبط آخرین وضعیت محورهای اصفهان؛جادههای غرب و شرق اصفهان بارانی است افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق در ارتفاعات هرمزگان هشدار نارنجی هواشناسی ایلام؛ سامانه بارشی تا یکشنبه فعال است تصاویری از بارش شدید و مستمر باران در آستانه اشرفیه برچسبها آستانه اشرفیه بارش باران طوفان
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