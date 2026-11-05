به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی شامگاه پنجشنبه پس از بازدیدهای میدانی از پروژه‌های عمرانی استان، به‌صورت سرزده از روند اجرای پل آلشرود چمستان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی، میزان پیشرفت طرح و موانع باقی‌مانده برای تکمیل آن قرار گرفت.

وی در این بازدید با اشاره به مشکلات ترافیکی محدوده پل آلشرود اظهار کرد: با توجه به حجم بالای تردد در این مسیر و مشکلاتی که برای شهروندان ایجاد شده است، تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه ضرورت دارد و ما خود را متعهد به وعده‌ای می‌دانیم که به مردم داده‌ایم.

استاندار مازندران با بیان اینکه بارندگی‌ها، شرایط نامساعد جوی و طوفان‌های اخیر روند اجرای پروژه را با دشواری‌هایی مواجه کرده است، افزود: با وجود این شرایط، روند پیشرفت عملیات رضایت‌بخش بوده و امیدواریم در صورت مساعد بودن وضعیت جوی و نبود حوادث پیش‌بینی‌نشده، تا پایان ماه جاری شاهد تکمیل و بازگشایی پل به روی ترافیک باشیم.

یونسی‌رستمی همچنین از رفع یکی از موانع فنی پروژه خبر داد و گفت: جابه‌جایی دکل برق فشارقوی از جمله مواردی بود که برای ادامه عملیات به هماهنگی با وزارتخانه مربوطه نیاز داشت. این هماهنگی‌ها انجام شده و مقرر است روز یکشنبه عملیات انتقال دکل صورت بگیرد تا مراحل پایانی اجرای پروژه بدون ایجاد اختلال در جاده و تردد شهروندان دنبال شود.

وی با اشاره به سابقه طولانی اجرای این طرح تصریح کرد: پروژه پل آلشرود حدود ۱۵ سال از آغاز آن می‌گذرد و تلاش کرده‌ایم با پیگیری‌های مستمر، در مدت حدود ۱۰ ماه آن را به مرحله بهره‌برداری برسانیم که تحقق این موضوع خبر خوشحال‌کننده‌ای برای مردم چمستان و شهروندان استفاده‌کننده از این مسیر خواهد بود.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با عذرخواهی از مردم بابت مشکلات ترافیکی ناشی از اجرای پروژه اظهار کرد: هر بار که در این منطقه حضور پیدا می‌کنم و دشواری تردد مردم را می‌بینم، خود را در برابر مطالبات آنان مسئول می‌دانم. مردم شایسته خدمات‌رسانی مطلوب هستند و وظیفه ماست که برای رفع مشکلاتشان با جدیت اقدام کنیم.

یونسی‌رستمی در پایان با قدردانی از رسانه‌ها به دلیل انعکاس و پیگیری مطالبات مردم منطقه، بار دیگر از شهروندان چمستان و رانندگان عبوری بابت طولانی شدن روند اجرای پروژه و مشکلات ترافیکی ایجادشده عذرخواهی کرد و ابراز امیدواری کرد با تکمیل پل آلشرود، بخش مهمی از مشکلات تردد در این محدوده برطرف شود.