به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور در تشریح آمار تخلفات سرعت غیرمجاز در پایتخت اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۷۵۲ هزار فقره تخلف سرعت غیرمجاز در سطح معابر شهر تهران اعمال قانون شده است.

وی با اشاره به نحوه برخورد با این تخلفات افزود: اعمال قانون رانندگان متخلف با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند نظارتی، دوربین‌های سطح شهر و تیم‌های محسوس و نامحسوس پلیس صورت گرفته است. این شیوه نظارتی نشان می‌دهد کنترل سرعت در معابر پایتخت محدود به زمان یا مکان مشخصی نیست و تخلف سرعت در تمام ساعات قابل رصد و اعمال قانون است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره خطرات سرعت غیرمجاز تصریح کرد: تخلف سرعت غیرمجاز، به‌ویژه زمانی که از ۵۰ کیلومتر بر ساعت فراتر رود، قدرت کنترل خودرو را به شدت کاهش می‌دهد و فاصله توقف را چندین برابر می‌کند. در چنین شرایطی، کوچک‌ترین خطایی مانند پیچیدن ناگهانی عابر یا ترمز خودروی مقابل، به وقوع تصادفی مهارناپذیر منجر می‌شود که اغلب با واژگونی، آتش‌سوزی و تلفات جانی سنگین همراه است.

سردار موسوی‌پور با استناد به جدول ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: در تخلف تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت، ۱۰ نمره منفی برای خودروهای شخصی و ۱۵ نمره منفی برای خودروهای عمومی اعمال می‌گردد. این نمرات منفی در صورت تکرار می‌تواند به ضبط و حتی ابطال گواهینامه منجر شود.

وی تأکید کرد: برخورد با تخلف سرعت غیرمجاز با هدف کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان انجام می‌شود و رانندگان باید سرعت مجاز را نه فقط به‌عنوان یک الزام قانونی، بلکه به‌عنوان یک مسئولیت انسانی در برابر خود و سایر کاربران ترافیک بپذیرند.

سردار موسوی پور در پایان به رانندگان توصیه کرد: قبل از حرکت، زمان سفر را واقع‌بینانه انتخاب کنید تا برای جبران تأخیر، سرعت را افزایش ندهید. تابلوهای سرعت مجاز را جدی بگیرید، فاصله طولی مناسب را حفظ کنید و از سبقت و تغییر مسیر ناگهانی پرهیز کنید.