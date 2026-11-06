https://mehrnews.com/x3dx69 ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۳:۵۵ کد مطلب 7001519 استانها گلستان استانها گلستان ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۳:۵۵ گالیکش در قاب حضور شبانه مردم؛ حماسهای از اتحاد و ایستادگی گالیکش- مردم گالیکش با حضور در تجمع شبانه، صحنههایی از شور، وحدت و همدلی را رقم زدند. دریافت 7 MB کد مطلب 7001519 کپی شد مطالب مرتبط عدالت اجتماعی در دیدگاه اسلامی به معنای برابری مطلق نیست مردم یزد تا پای جان در رکاب انقلاب شبنشینی عاشقانه یزدیها در میدان امام حسین(ع) دویست و پنجاهمین شب تجمعات زنجانیها در میدان دفاع از وطن تجدید بیعت مردم ارومیه در شب ۲۵۰ اجتماع شبانه با رهبری و انقلاب اجتماع شب دویست و پنجاهم در بیله سوار اجتماع مردم دیّر در شب ۲۵۰ عطر رضوی و عهد ولایت در شب ۲۵۰ بیعت در اراک ایستادگی مردم ولایی سلماس در موج ۲۵۰ برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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