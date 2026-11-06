گالیکش در قاب حضور شبانه مردم؛ حماسه‌ای از اتحاد و ایستادگی

گالیکش- مردم گالیکش با حضور در تجمع شبانه، صحنه‌هایی از شور، وحدت و همدلی را رقم زدند.