https://mehrnews.com/x3dx5X ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۳:۱۹ کد مطلب 7001509 استانها یزد استانها یزد ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۳:۱۹ مردم یزد تا پای جان در رکاب انقلاب یزد- حاضران در قرار شبانه میدان امام حسین(ع) بر تداوم حضور مردمی و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب تأکید کردند. دریافت 8 MB کد مطلب 7001509 کپی شد مطالب مرتبط راه شهدای دانشآموز با علمآموزی و خودباوری ادامه مییابد یادواره ۴۸ شهید دانشآموز بهاباد و ۱۶۸ شهید میناب برگزار شد گالیکش در قاب حضور شبانه مردم؛ حماسهای از اتحاد و ایستادگی شب ۲۴۸ ایستادگی یزد؛ حضور دانشآموزان در میدان باهنر برچسبها امام حسین(ع) یزد حماسه حضور بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید
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