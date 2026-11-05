https://mehrnews.com/x3dx3X ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۴ کد مطلب 7001411 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۴ عطر رضوی و عهد ولایت در شب ۲۵۰ بیعت در اراک اراک- در این فیلم حضور حماسی مردم دیار آفتاب را در حسینیه شهدای اراک در اجتماع شب دویست و پنجاهم ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 7001411 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم محلات در شب ۲۴۹ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب شب ۲۵۱ بیعت مردم سرزمین آفتاب با رهبر معظم انقلاب ۲۴۹ شب میدانداری مردم اراک و بیعت با رهبر معظم انقلاب حماسه استکبار ستیزی مردم سرزمین آفتاب در ۱۰۰ نقطه شهری و روستایی حضور پرشور مردم گرگان در تجمع شبانه؛ خیابانها صحنه همبستگی مردمی شد گالیکش در قاب حضور شبانه مردم؛ حماسهای از اتحاد و ایستادگی برچسبها تجمعات شبانه بیعت با رهبر انقلاب اراک
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