محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی و فعالیت سامانه بارشی در استان اظهار کرد: در پی این سامانه، احتمال افزایش کدورت منابع آب استان از امروز تا یکشنبه چهاردهم تا هفدهم آبان‌ماه وجود دارد.

وی افزود: از مشترکان محترم مناطق تحت پوشش درخواست می‌شود نسبت به ذخیره‌سازی آب مورد نیاز خود اقدام کنند تا در صورت بروز مشکل، با کمبود آب روبه‌رو نشوند.

مدیرعامل آبفای ایلام تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل در تأمین و توزیع آب، مشترکان می‌توانند از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ با شرکت آب و فاضلاب استان ایلام تماس بگیرند و موضوع را پیگیری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همکاران ما در شرکت آبفا آمادگی کامل دارند تا در صورت افزایش کدورت، با اقدامات لازم، روند تأمین آب پایدار برای شهروندان مختل نشود.