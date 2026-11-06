جلال رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان چوار از نظر ورزشی استعدادهای فراوانی دارد و اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز متعددی در اختیار مردم قرار دارد؛ از شهروندان می‌خواهیم از این فضاها استفاده کنند، چون ورزش به تقویت روحیه و سلامت جسم کمک می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های اداره ورزش چوار افزود: هدف ما توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در شهرستان است؛ در همین راستا با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و میزبانی مسابقات مختلف تلاش کردیم مردم را به سمت ورزش تشویق کنیم.

عباسی تصریح کرد: سال گذشته میزبان مسابقاتی در چوار بودیم و امسال هم با وجود شرایط جنگی، میزبان مسابقات قهرمانی استان در این شهرستان بودیم تا مردم از فضای ورزشی بهره‌مند شوند و روحیه بگیرند.

وی درباره وضعیت هیئت‌های ورزشی گفت: در حال حاضر ۱۵ هیئت فعال و در مجموع ۱۹ هیئت ورزشی در شهرستان داریم و برخی رشته‌ها که دچار وقفه شده بودند، دوباره فعال شده‌اند.

رئیس اداره ورزش چوار خاطرنشان کرد: در رشته والیبال در بخش آقایان و بانوان ورزشکارانی داریم که تمرین می‌کنند و فعالیت خوبی دارند؛ در رشته زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی هم به دلیل نبود مکان تخصصی با مشکل روبه‌رو هستیم که درصدد رفع آن هستیم.

وی در پایان تأکید کرد: هیئت‌های ورزشی باید در بحث استعدادیابی و کشف استعدادها در شهرها، روستاها و بخش‌ها فعال باشند، چون ممکن است استعدادهایی در مناطق دورافتاده وجود داشته باشد که بدون استعدادیابی شکوفا نشوند.