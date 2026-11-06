به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طرزطلب با اشاره به دستور رهبر انقلاب برای اجرای طرح هر خانه یک نیروگاه، گفت: بسته مالی جدید برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی تدوین و در اختیار نهادهای مسئول قرار گرفته است.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه پس از تصمیم گیری و ابلاغ می توان به سرعت فرایند نصب نیروگاه های خورشیدی خانگی را آغاز کرد، خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع البته چالش تامین تجهیزات نیز وجود دارد اما امیدواریم با توجه به مذاکرات و تلاش های صورت گرفته و ورود سرمایه گذاران جدید، این موضوع با سرعت بیشتری حل شود.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، وی اظهار کرد: قرار بود منابعی از محل منابع کاهش مصرف برق و تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا متقاضیان با نرخ سود پایین تسهیلات دریافت کنند و برای احداث نیروگاه در خانه‌های خود اقدام کنند. فراهم شدن این سازوکارها و رفع موانع اجرایی زمان‌بر بوده و تاکنون توفیقات محدودی در این زمینه داشته‌ایم.

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: زمینه های لازم برای ورود سرمایه گذاران و اجرای گسترده این طرح آماده شده است و امیدواریم بتوانیم با ابلاغ بسته مالی، دستور رهبری را با سرعت اجرایی کنیم.