به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر کریمی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناطق مختلف، فصل برداشت زعفران موسوم به «طلای سرخ» از اوایل آبان‌ماه در اکثر شهرستان‌های استان آغاز شده است و این روند به مدت ۲۰ روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر قریب به ۱۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان به کشت زعفران اختصاص یافته است که در این میان، شهرستان ماهنشان بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص داده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: پیش بینی می‌شود که امسال، حدود ۴۵۰ کیلوگرم زعفران از مزارع استان برداشت و روانه بازارهای داخلی و خارجی گردد.

کریمی افزود: توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی کم‌آب‌بر همچون زعفران، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی در راستای سازگاری با شرایط اقلیمی استان و مدیریت بهینه منابع آبی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه مقاومت بالای زعفران در برابر خشکی و نیاز آبی کم، این گیاه را به یکی از بهترین گزینه‌ها برای اصلاح الگوی کشت منطقه‌ای تبدیل کرده است، گفت: ارزش افزوده بالای زعفران نقش مؤثری در ارتقای درآمد خانوارهای روستایی ایفا می‌کند؛ به‌طوری‌که این محصول در فرآیند برداشت و فرآوری، زمینه اشتغال‌زایی مناسبی را به‌ویژه برای زنان روستایی فراهم می‌سازد.

آغاز برداشت محصول زرشک در باغات زنجان

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: فصل برداشت زرشک به عنوان یکی از محصولات استراتژیک و ارزآور بخش کشاورزی، در باغات استان زنجان آغاز شد.

کریمی افزود: این محصول با برخورداری از ارزش صادراتی بالا، مقاومت در برابر کم‌آبی و سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه اقتصاد کشاورزی و تغییر الگوی کشت در استان به همراه دارد.

وی ادامه داد: زرشک به دلیل ارزش صادراتی بالا، محصولی استراتژیک در راستای ارزآوری و توسعه پایدار کشاورزی به‌شمار می‌رود.استان زنجان با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، از پتانسیل مناسبی برای تولید این محصول برخوردار است و می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های هدفمند، به یکی از قطب‌های تولید و فرآوری زرشک در کشور تبدیل شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: گفت: مقاومت بالا و سازگاری این گیاه با شرایط کم‌آبی و خشکی، زرشک را به گزینه‌ای ایده‌آل برای توسعه کشت گیاهان دارویی تبدیل کرده است. در حال حاضر، این محصول ارزشمند در شهرستان‌های زنجان، ابهر و سلطانیه تولید می‌شود.

کریمی افزود: با توجه به مزایای فراوان اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی، توسعه کشت زرشک می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در تغییر الگوی کشت، در اکثر مناطق استان ترویج یافته و نقش بسزایی در پایداری اقتصادی و بهبود معیشت بهره‌برداران منطقه ایفا نماید.