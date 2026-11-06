به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد نیوز، رسانه‌های پاکستان اعلام کردند که ارتش این کشور به مرز افغانستان حمله کرده است.

این منابع اعلام کردند که ارتش این کشور به دنبال تیراندازی نیروهای حکومت افغانستان، پاسگاههای مرزی را در منطقه شلوزان واقع در امتداد خط دیورند و منطقه کرم، بمباران کرده است.

این چهارمین بار است که در یک ماه گذشته پاکستان و طالبان به اقدام نظامی دست می‌زنند. سازمان ملل میگوید طی یکسال گذشته براثر حملات پاکستان به افغانستان 500 غیر نظامی جان باختند.

رسانه های پاکستانی اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور از خنثی کردن تلاش یک گروه مسلح برای عبور از مرز پاکستان و افغانستان در منطقه شلوزان، واقع در منطقه کرم، خبر دادند.

بر اساس این گزارش، منابع امنیتی پاکستان اعلام کرده‌اند که پس از متوقف کردن این گروه در مرز، نیروهای طالبان افغانستان اقدام به تیراندازی کردند که با واکنش ارتش مواجه شدند.

پاکستان بارها گفته است که تا زمانی که حملات شبه نظامیان در افغانستان ساماندهی می شود اقدام به حمله نظامی خواهد کرد، طالبان اما می گوید که به هیچ گروهی اجازه فعالیت علیه کشور دیگری در خاک افغانستان داده نشده است.