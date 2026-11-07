دانشگاه شهید بهشتی دلایل عدم تعلق وام دانشجویی را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با انتشار اطلاعیه‌ای، دلایل غیرفعال بودن گزینه انتخاب نوع وام در سامانه رفاه دانشجویان را تشریح و شرایط بهره‌مندی از تسهیلات، محدودیت دریافت وام برای دانشجویان ترم آخر و شاغل و همچنین مراحل ثبت درخواست و صدور دفترچه اقساط صندوق رفاه را اعلام کرد.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

به اطلاع دانشجویان می رساند اگر گزینه‌ای برای انتخاب نوع وام وجود ندارد یعنی وام به دانشجو تعلق نمی‌گیرد و به یکی از دلایل زیر است:

سنوات شما پُر شده است.

شما شاغل هستید و حق بیمه برای شما رد می‌شود.

سند تعهد محضری ندارید.

ارزش سند تعهد محضری شما کافی نیست.

اطلاعات شما در سیستم ناقص است.

در بازه زمانی ثبت وام مورد نظر قرار ندارید. ویا ثبت مقطع انجام ندادید و اطلاعات حساب و یا شخصی کامل نیست.

به دانشجوی ترم آخر و یا شاغل وام متاهلی ودیعه مسکن تعلق نمی‌گیرد. اگر از طرف صندوق رفاه برای دانشجویان شاغل ثبت درخواست وام فعال شود مجدد اطلاع رسانی خواهد شد.

مراحل صدور دفترچه اقساط صندوق رفاه

۱.مراجعه به اداره رفاه برای ثبت پایان تحصیل در پرونده رفاهی

۲. ورود به پورتال از طریق آدرس سامانه صندوق رفاه دانشجوبان

۳. انتخاب گزینه تعیین وضعیت بدهی

۴. انتخاب گزینه صدور دفترچه اقساط

۵. انتخاب گزینه صدور دفترچه قسط جدید

۶. انتخاب گزینه پرداخت حداقل بدهی

۷. انتخاب گزینه ایجاد دفترچه جدید

۸. پرداخت.