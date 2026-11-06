به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه پویش بین‌المللی دانش‌آموزی «نامه‌ای برای یک دوست» همزمان با هفته نوجوان و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاجی‌اسماعیلی، مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولان، در سالن همایش‌های این سازمان برگزار شد.

حاجی‌اسماعیلی در این مراسم با اشاره به مشارکت نزدیک به ۱۶۰ هزار دانش‌آموز در این پویش اظهار کرد: در مدت اجرای این رویداد، حدود ۸۰۰ هزار بار اشتراک‌گذاری و بازنشر نامه‌های شرکت‌کنندگان ثبت شد و این پویش بازتاب قابل توجهی در رسانه‌های ملی و بین‌المللی از جمله شبکه‌های المیادین و پویا و خبرگزاری‌های رسمی داشت.

وی با بیان اینکه این پویش در فاصله دوم تا چهاردهم شهریورماه و در بستر اپلیکیشن شاد برگزار شد، افزود: هدف اصلی از اجرای این برنامه، فراهم کردن زمینه ارتباط دانش‌آموزان ایرانی با همسالان مسلمان در دیگر کشورها و فعال‌سازی ظرفیت‌های نوجوانان در عرصه بین‌المللی بود.

مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت گسترش ارتباطات در میان اعضای امت اسلامی تصریح کرد: حوزه دانش‌آموزی و نوجوانی ظرفیت مناسبی برای شکل‌گیری تعاملات بین‌المللی دارد و باید زمینه حضور و ارتباط فعال نوجوانان ایرانی با دانش‌آموزان دیگر کشورها فراهم شود.

حاجی‌اسماعیلی با اشاره به اهمیت حضور فعال نوجوانان در فضای مجازی خاطرنشان کرد: برخلاف رویکرد منفعلانه و مصرف‌گرایانه‌ای که در بخش‌هایی از این فضا وجود دارد، باید نوجوانان را به سمت تولید محتوای ارزشمند سوق داد؛ چراکه تبدیل شدن آنان از مصرف‌کننده صرف به تولیدکننده محتوا می‌تواند از آسیب‌های ناشی از استفاده نادرست از فضای مجازی بکاهد.

وی همچنین با گرامیداشت هفته نوجوان، یاد شهید محمدحسین فهمیده را که سالروز شهادتش با آغاز این مناسبت همزمان است، گرامی داشت و از فداکاری علی لندی در نجات هموطنان از حادثه آتش‌سوزی یاد کرد.

مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به جایگاه نوجوانان در تحولات اجتماعی و فرهنگی، بر ضرورت فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی مؤثر این گروه سنی تأکید کرد و گفت: توجه به ظرفیت نوجوانان و فعال‌سازی توانمندی‌های آنان از اولویت‌های راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی به شمار می‌رود.

در پایان این مراسم، آیین قرعه‌کشی میان شرکت‌کنندگان پویش برگزار شد و به برگزیدگان ۱۰ کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس و ۲۸ وسیله دیجیتال اهدا شد.