به گزارش خبرگزاری مهر، جلال الدین امیری در سخنانی از تأمین و اختصاص بیش از ۴۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی استان از محل ظرفیت هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: ارزش این تجهیزات در بازار آزاد بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی دانشگاه به‌صورت رایگان و با بهره‌مندی از ارز دولتی از هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت تأمین شده است.

وی افزود: این اقدام با هدف توسعه زیرساخت‌های درمانی، ارتقای کیفیت خدمات سلامت و تجهیز مراکز بیمارستانی استان و با همکاری و هماهنگی معاونت‌های توسعه و درمان، واحد تجهیزات پزشکی و دفتر مرکزی دانشگاه انجام شده است.

تجهیزات تخصصی پزشکی در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به ارزش جایگزینی این تجهیزات در بازار آزاد تصریح کرد: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد ارزش این اقلام در شرایط بازار آزاد حدود دو تا ۲.۵ برابر اعتبار تأمین آن‌ها بوده و به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

وی با بیان اینکه این تجهیزات از طریق پیگیری دانشگاه و با حمایت هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت تأمین شده است، گفت: دستگاه‌های رادیولوژی، ونتیلاتور، سی‌آرم (C-Arm)، دستگاه فیکو و دیگر تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی از جمله اقلام اختصاص‌یافته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان هستند.