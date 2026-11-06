به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی، در تشریح وضعیت جوی گفت: امروز در بیشتر مناطق نیمه غربی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد. همچنین در مناطقی از فارس، بوشهر، مرکز، شمال‌شرق، و سواحل شرقی دریای‌خزر نیز، رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی شده است.

کارشناس سازمان هواشناسی از صدور هشدار نارنجی و سیلاب در برخی استان‌های پربارش خبر داد و افزود: شدت بارش‌های امروز مربوط به آذربایجان غربی، کرمانشاه، غرب کردستان، شمال و شرق خوزستان، نیمه غربی چهارمحال و بختیاری، غرب اصفهان، و شرق لرستان است. این شرایط در این استان‌ها سبب سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی، لغزندگی جاده‌های مواصلاتی در این مناطق خواهد شد.

وی از هموطنان خواست نسبت به وقوع سیلاب، تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.

گودرزی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در نیمه غربی کشور خبر داد و گفت: بارندگی‌ها کماکان تا دوشنبه هفته آتی تداوم دارد.

به گفته وی، بارش در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی به شکل برف است.

کارشناس سازمان هواشناسی با تاکید بر اینکه در روزهای آینده روند کاهشی دما در بیشتر مناطق کشور پیش‌بینی شده است، در خصوص تهران گفت: پایتخت در روزهای آینده سردتر می‌شود, همچنین تهران در برخی ساعت‌ها، باران، رگبار و رعدوبرق دارد.