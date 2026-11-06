به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه تحقیقات اقتصادی هاله آلمان اعلام کرد تعداد ورشکستگی شرکت‌های اشخاص و سرمایه‌ای در این کشور طی ماه اکتبر به ۱۶۸۳ مورد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۹ درصد و در مقایسه با میانگین ماه اکتبر در سال‌های پیش از همه‌گیری کرونا ۸۳ درصد بیشتر است.

بر اساس گزارش منتشرشده در پنجم نوامبر، تعداد مشاغل تحت تأثیر ورشکستگی شرکت‌های بزرگ نیز به حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ شغل رسیده که ۴۵ درصد بیشتر از ماه سپتامبر و ۲۱ درصد بیشتر از اکتبر سال گذشته است.

بخش تولید صنعتی یکی از حوزه‌های آسیب‌دیده بوده است؛ به‌طوری‌که حدود ۹۴۰۰ شغل در این بخش تحت تأثیر ورشکستگی شرکت‌ها قرار گرفته است. این رقم دومین سطح بالای ثبت‌شده از زمان آغاز بررسی‌های مؤسسه در ژانویه ۲۰۲۰ محسوب می‌شود.

در ایالت بادن-وورتمبرگ نیز حدود ۶۵۰۰ شغل تحت تأثیر قرار گرفته که بالاترین میزان از زمان آغاز این بررسی‌هاست.

با این حال، مؤسسه تحقیقات اقتصادی هاله با اشاره به کاهش شاخص‌های پیش‌نگر ورشکستگی در ماه‌های اخیر پیش‌بینی کرده است تعداد موارد ورشکستگی در نوامبر و دسامبر کاهش یابد.