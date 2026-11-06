به گزارش خبرنگار مهر، شیخ علی محمدی بنکی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت بنک، با اشاره به اهمیت تربیت صحیح فرزندان، مسئولیت والدین در قبال رشد اخلاقی، تربیتی و اجتماعی آنان را مورد تأکید قرار داد.

وی با بیان اینکه تربیت فرزندان تنها به تأمین نیازهای مادی و فراهم کردن امکانات زندگی محدود نمی‌شود، اظهار داشت: پدران و مادران باید با دقت و احساس مسئولیت، رفتار، ارتباطات و شرایط تربیتی فرزندان خود را پیگیری کنند و نسبت به مسائل و نیازهای آنان بی‌تفاوت نباشند.

امام جمعه اهل‌سنت بنک همچنین با اشاره به گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، بر ضرورت نظارت والدین بر نحوه استفاده فرزندان از این فضا تأکید کرد و خواستار مدیریت صحیح و آگاهانه حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی شد تا از آسیب‌ها و تهدیدهای احتمالی در امان بمانند.

محمدی بنکی در ادامه خاطرنشان کرد: چنانچه والدین در برخی مسائل تربیتی با مشکل مواجه شوند و به‌تنهایی نتوانند راهکار مناسبی پیدا کنند، باید از مشاوران و افراد متخصص در این حوزه کمک بگیرند؛ چراکه بهره‌گیری از دانش و تجربه متخصصان می‌تواند در حل مشکلات و هدایت صحیح فرزندان مؤثر باشد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، این فریضه را مسئولیتی اجتماعی دانست و تأکید کرد: حفظ سلامت اخلاقی و معنوی جامعه، نیازمند احساس مسئولیت همگانی است و آحاد مردم باید در حد توان و با شیوه‌ای صحیح و حکیمانه، در ترویج خوبی‌ها و مقابله با ناهنجاری‌ها نقش‌آفرینی کنند.

خطیب جمعه اهل‌سنت شهر بنک در پایان، بر ضرورت همکاری خانواده‌ها و آحاد جامعه در تربیت نسل سالم، تقویت ارزش‌های اخلاقی و گسترش مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید کرد.