صعود تیم قرآنی اردبیل به مرحله کشوری «مدهامتان»

محمدرضا توانا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم قرآنی بالای ۱۸ سال کانون فرهنگی هنری مهدیه اردبیل با درخشش در مرحله استانی، موفق به کسب جواز حضور در مرحله کشوری مسابقات قرآنی «مدهامتان» شد.

وی با تبریک این موفقیت به جامعه قرآنی کانون های مساجد استان، افزود: مسابقات قرآنی «مدهامتان» به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای قرآنی کشور، بستری ارزشمند برای کشف و پرورش استعدادهای قرآنی در کانون های فرهنگی هنری مساجد است و راهیابی این تیم، نشان دهنده ظرفیت بالای قرآنی استان اردبیل است.



مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان اردبیل با اشاره به روند برگزاری این مسابقات، تصریح کرد: شرکت کنندگان در رشته های مختلف قرآنی از جمله قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ و مفاهیم، اذان، نقاشی آیات، ترجمه خوانی، قرائت نماز و دعا خوانی به رقابت پرداختند و تیم کانون فرهنگی هنری مهدیه، سهمیه حضور در مرحله کشوری را از آن خود کرد.



توانا با تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در میان نسل جوان، خاطرنشان کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد به عنوان پایگاه‌های مردمی، نقش موثری در انس نوجوانان و جوانان با قرآن ایفا می کنند و حمایت از این فعالیت ها یکی از اولویت های اصلی ستاد است.