به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ‌های رسمی انواع ارز در بازار مبادله ایران برای روز شنبه شانزدهم آبان ماه ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس اطلاعات مندرج در جدول معاملاتی این مرکز، نرخ حواله دلار آمریکا معادل ۱,۸۹۴,۲۳۷ ریال، نرخ حواله یورو ۲,۱۱۲,۷۷۳ ریال، نرخ درهم امارات ۵۱۵,۷۹۰ ریال، نرخ یوآن چین ۲۸۳,۷۳۴ ریال و نرخ روبل روسیه ۲۳,۰۶۱ ریال تعیین و ثبت شده است. این نرخ‌ها مبنای مبادلات ارزی در بخش‌های مختلف تجاری و خدماتی مرکز مبادله ایران خواهد بود.