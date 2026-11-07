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۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۳

نرخ ارزهای مبادله‌ای؛ دلار در مرز ۱.۸۹ میلیون ریال

نرخ ارزهای مبادله‌ای؛ دلار در مرز ۱.۸۹ میلیون ریال

مرکز مبادله ایران نرخ رسمی ارزهای عمده را اعلام کرد؛ دلار حواله ۱ میلیون و ۸۹۴ هزار ریال و یورو ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار ریال قیمت خورد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ‌های رسمی انواع ارز در بازار مبادله ایران برای روز شنبه شانزدهم آبان ماه ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس اطلاعات مندرج در جدول معاملاتی این مرکز، نرخ حواله دلار آمریکا معادل ۱,۸۹۴,۲۳۷ ریال، نرخ حواله یورو ۲,۱۱۲,۷۷۳ ریال، نرخ درهم امارات ۵۱۵,۷۹۰ ریال، نرخ یوآن چین ۲۸۳,۷۳۴ ریال و نرخ روبل روسیه ۲۳,۰۶۱ ریال تعیین و ثبت شده است. این نرخ‌ها مبنای مبادلات ارزی در بخش‌های مختلف تجاری و خدماتی مرکز مبادله ایران خواهد بود.

کد مطلب 7002417
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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