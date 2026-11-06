به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن رستمیان ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دامغان که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به پیام‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: تأمین معیشت مردم از مهم‌ترین وظایف دولتمردان است و دولت باید این موضوع را بیش از گذشته در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم نیازمند تلاش مضاعف و مسئولیت پذیری بیشتر مدیران است، افزود: مسئولان نباید از مشکلات معیشتی جامعه غافل شوند و باید با جدیت برای بهبود شرایط زندگی مردم تلاش کنند؛ چراکه عمل به این مسئولیت، در مسیر تحقق توصیه‌های ولی امر مسلمین قرار دارد.

امام جمعه دامغان در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات آمریکا اشاره کرد و یادآور شد: مردم این کشور با حضور در پای صندوق های رأی، موضع خود را در قبال سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت آمریکا نشان دادند.

رستمیان با تأکید بر ضرورت تفکیک مردم آمریکا از سیاست‌های دولت این کشور تصریح کرد: مردم آمریکا را نباید با سیاست‌های حاکمانشان یکی دانست و حضور آنان در انتخابات را می‌توان بیانگر مخالفت با جنگ افروزی، قتل و غارت دانست.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب به دامغان در ۱۹ آبان سال ۱۳۸۵، این سفر را از رویدادهای ماندگار تاریخ شهرستان دانست و افزود: دامغان به قدمگاه رهبر شهید انقلاب مزین است و ایشان در آن سفر از این شهرستان به عنوان منطقه‌ای مقاوم و همواره حاضر در صحنه یاد کردند.

خطیب جمعه دامغان با تأکید بر ضرورت انتقال خاطرات و ابعاد این سفر تاریخی به نسل جوان خاطرنشان کرد: این رویداد باید برای نسل جدید بازخوانی شود تا جوانان با جایگاه و اهمیتآن در تاریخ شهرستان آشنا شوند.

رستمیان از آموزش و پرورش خواست با برنامه‌ریزی برای اجرای ویژه برنامه‌هایی در مدارس، زمینه آشنایی دانش‌آموزان با خاطرات و حوادث سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب به دامغان را فراهم کند.