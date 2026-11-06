به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، به دنبال علائم تنفسی پیش از مصاف روز سه‌شنبه استقلال و الشمال قطر و ادامه مشکلات تنفسی علیرضا کوشکی، این بازیکن جهت تشخیص دقیق‌تر و درمان سریعتر، در بیمارستان بستری شد و انتظار می‌رود که ظرف روزهای آینده به تمرینات استقلال اضافه شود.

این بازیکن شب گذشته یک جراحی کوچک را پشت سر گذاشت و سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال پیش از حضور در کنفرانس خبری پیش از مصاف با استقلال خوزستان، ابتدا به عیادت کوشکی رفت و ضمن آرزوی سلامتی برای کوشکی، با یادآوری این موضوع که همه اعضای باشگاه استقلال، عضو یک خانواده هستند، به او اطمینان داد که سلامتی این بازیکن برای همه اعضای خانواده اهمیت دارد.

در ادامه سهراب بختیاری‌زاده با پزشک معالج کوشکی دقایقی گفتگو کرد و در جریان روند درمانی این بازیکن قرار گرفت.