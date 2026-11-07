به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در ماه‌های اخیر با چند پرونده شکایتی از سوی بازیکنان خارجی و مربیان سابق خود رو به‌ رو بوده و مراحل حقوقی رسیدگی به این پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.

با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون رأی هیچ‌یک از این پرونده‌ها به باشگاه استقلال ابلاغ نشده و تیم حقوقی آبی‌پوشان نیز همچنان با بررسی ابعاد مختلف این شکایت‌ها و انجام اقدامات لازم، به دنبال حفظ منافع باشگاه است تا در نهایت بهترین نتیجه ممکن برای استقلال رقم بخورد.

در همین راستا مصطفی متدین مدیرعامل باشگاه استقلال پیش از این نیز تأکید کرده بود که مسئولان باشگاه با مذاکره و پیگیری‌های حقوقی، این پرونده‌ها را پیش خواهند برد تا استقلال متحمل خسارت نشود و روند رسیدگی به شکایت‌ها به شکلی دنبال شود که منافع این باشگاه حفظ شود.