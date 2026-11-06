به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه شهرستان سیریک، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن دعوت به تقوای الهی، با اشاره به مطالبات مردمی برای بهسازی و آسفالت راه‌های ارتباطی، از انعقاد قرارداد اجرای این طرح با پیمانکار خبر داد و گفت: با پیگیری‌های فرماندار شهرستان و اعلام آمادگی اداره‌کل راهداری، زمینه آغاز عملیات اجرایی این پروژه فراهم شده است.

ایمان واقعی؛ تجلی عملی در پیروی از ولایت

سالاری با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت و بصیرت در برابر جنگ ترکیبی دشمن، اظهار داشت: ایمان واقعی تنها به گفتار و ادعای دینداری نیست، بلکه در عمل، اطاعت و پایبندی به مسیر ولایت و رهبری الهی خود را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به آیات سوره مبارکه فتح و توصیه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی (ره) درباره توجه به آموزه‌های قرآن، افزود: یکی از نشانه‌های استحکام ایمان، تبعیت از رهبر الهی و ولایت زمان است؛ نمی‌توان تنها با زبان ادعای دینداری کرد، اما در عمل از مسیر ولایت فاصله گرفت.

گرامیداشت یاد و خاطره حضرت عبدالمطلب (ع)

امام جمعه سیریک در ادامه با اشاره به سالروز رحلت حضرت عبدالمطلب، به جایگاه این شخصیت بزرگ در تاریخ اسلام پرداخت و گفت: حضرت عبدالمطلب و حضرت ابوطالب از شخصیت‌های برجسته و حافظان امانت‌های الهی بودند که در دوران فاصله میان پیامبران، نقش مهمی در پاسداری از دین و حمایت از پیامبر اکرم (ص) داشتند.

وی افزود: این بزرگان با وجود دشواری‌های فراوان، در حفظ و حمایت از پیامبر اسلام (ص) در دوران کودکی ایشان تلاش کردند و نسل امروز باید بیشتر با فداکاری‌ها و نقش‌آفرینی این شخصیت‌های بزرگ تاریخ اسلام آشنا شود.

جایگاه و هویت زن مسلمان

خطیب جمعه سیریک با تأکید بر جایگاه زن مؤمن در جامعه اسلامی بیان کرد: زن مسلمان باید با حفظ عفت، تعهد، آگاهی و حضور مؤثر در جامعه نقش‌آفرینی کند و نباید اجازه داد دشمن با ترویج الگوهای فرهنگی خود، جایگاه و هویت زن مسلمان را تحت تأثیر قرار دهد.

تحولات منطقه و ماهیت استکبار جهانی

حجت‌الاسلام سالاری در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و راهبردهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز با جنگی پیچیده و چندلایه مواجه هستیم که تنها به میدان نظامی محدود نمی‌شود، بلکه جنگ اقتصادی، انرژی، فناوری، نخبگانی و اثرگذاری بر محیط داخلی کشور را نیز شامل می‌شود.

وی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان اظهار داشت: نباید تصور کرد با شکست جمهوری‌خواهان یا تغییر دولت در آمریکا، سیاست‌های خصمانه این کشور علیه ایران تغییر خواهد کرد؛ دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هر دو در دشمنی با ملت ایران و حمایت از رژیم صهیونیستی سابقه دارند و تنها شیوه‌های آنان متفاوت است. دشمن در کنار فشارهای خارجی، به دنبال ایجاد اختلاف، ناامیدی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است و مردم باید با بصیرت و هوشیاری، فریب تغییر چهره سیاستمداران این کشور را نخورند.

تجلیل از مقام شهید حسن تهرانی‌مقدم

امام جمعه سیریک همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسن تهرانی‌مقدم، از فرماندهان برجسته و پیشگامان صنعت موشکی و خودکفایی دفاعی کشور، گفت: پیشرفت‌های امروز جمهوری اسلامی ایران در حوزه موشکی و هوافضا، حاصل تلاش، مجاهدت و خودباوری دانشمندان و فرماندهانی همچون شهید تهرانی‌مقدم است که با روحیه جهادی و مدیریت توانمند، مسیر خودکفایی دفاعی را هموار کردند.

پیگیری مطالبات راه‌های روستایی سیریک

حجت‌الاسلام سالاری در بخش پایانی خطبه‌ها به مطالبه مردم روستاهای پالور، گچینه پایین، گچینه بالا، روتان، شهیدمردان و کنارجو درباره بهسازی و آسفالت راه‌های ارتباطی اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های فرماندار شهرستان، قرارداد اجرای این طرح با پیمانکار منعقد شده و اداره‌کل راهداری نیز برای آغاز عملیات اجرایی اعلام آمادگی کرده است.

وی با بیان اینکه مطالبه مجموعه شهرستان، اجرای راهی با عرض مناسب و استاندارد است، افزود: تأکید مسئولان این است که مسیر به‌صورت اصولی اجرا شود تا در آینده شاهد مشکلات تردد و حوادث جاده‌ای نباشیم. همچنین با توجه به اینکه جاده خاکی و گردوغبار ناشی از آن مشکلاتی برای سلامت مردم ایجاد کرده است، بخشی از عملیات زیرسازی در روستای روتان انجام شده، اما در برخی نقاط از جمله گچینه پایین و شهیدمردان هنوز کارهایی باقی مانده که نیازمند همکاری دهیاران و دستگاه‌های اجرایی است.

امام جمعه سیریک در پایان با اشاره به حضور اعضای هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در شهرستان، خاطرنشان کرد: انتظار مردم از این حضور، پیگیری عملی مشکلات و به سرانجام رسیدن مطالبات شهرستان است و این موضوعات با همراهی فرماندار و مسئولان مربوط تا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.