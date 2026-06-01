برگزاری سه شب جشن و اطعام در قالب مهمونی غدیر در سیریک هرمزگان

خبرگزاری مهر-گروه استانها: عید غدیر تنها یک رویداد تاریخی در صدر اسلام نیست، بلکه جریانی زنده و استمرار یافته در طول قرنها است از این رو امسال نیز در روز هجدهم ذیالحجه، خیابانها و معابر بسیاری از شهرها و روستاهای کشور به صحنه اتحاد و همدلی پیروان مکتب ولایت تبدیل میشود.
«مهمانی کیلومتری غدیر» که طی سالهای اخیر به یک سنت ملی و مذهبی بدل شده، تفسیر عینی همان «ولایت» و امامتی است که پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم درباره آن فرمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلاَهُ».
در این جشن بزرگ، صدها موکب مردمی با برپایی سفرههای متصل به هم، ضمن توزیع غذا و شربت، پیام «وحدت حول محور ولایت» را فریاد میزنند. این مهمانی نمادین، نشان میدهد که چگونه مفهوم «امامت» به عنوان طناب محکم الهی، جامعه مؤمنان را در سراسر یک کشور به یکدیگر پیوند میزند.
استقبال بینظیر مردمی از این رویداد، تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای غدیر و تأکیدی بر زنده نگه داشتن یاد و نام امیرالمؤمنین علی (ع) به عنوان امام و ولی مسلمانان است.
امام جمعه سیریک: عید غدیر، تکمیلکننده مسیر هدایت و تجلی نور امامت است
حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه سیریک، در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیر خم، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تبریک این عید بزرگ اسلامی، اظهار داشت: عید غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه ادامهدهنده مسیر نبوت و فصل الخطاب در تبیین جایگاه ولایت و امامت است.
وی افزود: در روز غدیر، پیامبر اکرم (ص) به فرمان الهی، حضرت علی (ع) را به عنوان امام و ولی مسلمین معرفی کردند تا چراغ هدایت پس از ایشان خاموش نشود و مسیر انسانها به سوی کمال و سعادت، همواره با وجود «نور امامت» روشن بماند.
امام جمعه سیریک با اشاره به آیه شریفه «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ» خاطرنشان کرد: اهمیت غدیر به این دلیل است که بدون تبیین مسئله امامت، دین ناقص میماند و جامعه انسانی دچار سرگردانی میشود. امام و رهبر الهی هستند که میتوانند انسانها را از گرداب گمراهی نجات داده و به سمت صراط مستقیم هدایت کنند.
سالاری در ادامه با تأکید بر نقش هدایتگری امامان معصوم (ع) در طول تاریخ، تصریح کرد: هدایت انسانها توسط امام، یک هدایت ظاهری و زبانی صِرف نیست، بلکه هدایت باطنی و وجودی است که بر اساس نور امامت، استعدادهای انسان را شکوفا کرده و او را به غایت خلقتش که همان قرب الهی است، میرساند.
وی در پایان خواستار برگزاری هرچه باشکوهتر جشنهای غدیر در سطح شهرستان سیریک شد و گفت: زنده نگه داشتن یاد و پیام غدیر، پاسداشت اصل ولایت و امامت است و باعث میشود جامعه اسلامی در مسیر درست هدایت، استوار و ثابتقدم بماند.
استقبال مردمی از غدیر در سیریک؛ از مواکب روستایی تا کاروان خودرویی در ساحل کوهستک
حجتالاسلام والمسلمین حسین ایلیادپور، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سیریک، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامههای ویژه دهه امامت و ولایت در این شهرستان پرداخت.
وی با اشاره به جایگاه والای عید غدیر خم به عنوان عیدالله الاکبر، گفت: امسال برنامههای دهه امامت و ولایت در سراسر شهرستان سیریک با رویکرد مردمی، جهادی و محلهمحور برگزار میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی سیریک افزود: در مرکز شهرستان سیریک، ۶ موکب غدیرانه به مدت سه شب میزبان مردم خواهند بود. همچنین در روستای دودر، روستای کنارجو، روستای شهید مردان، روستای گچینه و شهر بندر کوهستک نیز مواکب و جشنهای مردمی برپا خواهد بود.
ایلیادپور با تأکید بر استقبال کمنظیر در روستای روتان، خاطرنشان کرد: در خیابان غدیر روستای روتان، حدود ۸ موکب به مدت سه شب فعال خواهند بود که این نشان از عشق و ارادت مردم این دیار به امیرالمؤمنین علی(ع) دارد.
وی یکی از ابتکارات امسال را برگزاری کاروان خودرویی در روز عید غدیر در ساحل کوهستک و برپایی مواکب در آن منطقه عنوان کرد و گفت: همچنین اردوی جهادی به مناسبت دهه امامت و ولایت، مراسم شبی با شهدا و محفل انس با قرآن در دستور کار است.
حجتالاسلام ایلیادپور در پایان تصریح کرد: جشن غدیر مختص یک مکان نیست، بلکه در تمامی مساجد تشیع سطح شهرستان سیریک برنامههای شاد و معنوی برگزار میشود تا پیام ولایت به گوش همگان برسد.
