به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول ساکی عصر جمعه در سومین رویداد جمعیتی «حامیم» خراسان رضوی که با حضور فعالان، کنشگران و مسئولان استانی و شهرستانی در مشهد برگزار شد، با اشاره به ریشه‌های بحران جمعیت و غفلت سالیان گذشته برخی نخبگان و مسئولان کشور اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بارها با دغدغه و آینده‌نگری، اهمیت موضوع جمعیت را گوشزد کردند و حتی در خصوص مسائل کلان فرمودند که بار مسئولیت‌ها را به گردن می‌گیرند تا کسی بهانه‌تراشی نکند؛ اما متأسفانه با وجود گذشت سال‌ها، سرعت به میدان آوردن مردم و رسیدن به نتیجه مطلوب در این حوزه همچنان کند است.

دبیر مجمع فعالان جمعیت کشور با انتقاد از گزارش‌گرایی‌های مرسوم و همایش‌های سطحی برخی مدیران افزود: برخی افراد گزارش می‌دهند که در همایش‌های چندساعته هزاران نفر را آموزش داده‌اند، اما وقتی به میدان نگاه می‌کنیم، کمتر خروجی عملیاتی و تحولی دیده نمی‌شود. رهبر شهید و فرزانه انقلاب به خوبی به این موضوع واقف بودند و تأکید داشتند که باید از کارهای نمایشی دست کشید و به نتیجه ملموس در میدان رسید.

وی در تبیین ساختار جدید این مجمع برای جبهه‌سازی مردمی گفت: جبهه مقابل با تمام قوا و به صورت سازمان‌یافته وارد عمل شده است؛ بنابراین، کار فردی و سازمانی دیگر پاسخگو نیست و باید «جبهه» تشکیل دهیم. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ مراحل طراحی، تثبیت نمایندگان استانی و شهرستانی و راه‌اندازی شبکه راهبری انجام شد و امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید از سطح کنشگری فردی به تیم‌های ستادی و حلقه های میانی در استان‌ها و شهرستان‌ها تبدیل شویم.

ساکی با اشاره به بخش‌های مختلف ساختار جدید مجمع بیان کرد: ستادهای تخصصی ما شامل «ستاد مادران ایران»، «ستاد فرزندان ایران»، «ستاد حامیان جنین» و «ستاد راویان ایران جوان (بخش رسانه)» به همراه معاونت‌های عملیات و شبکه سازی و راهبردی و توانمندسازی، قلب تپنده این حرکت هستند. وظیفه اصلی نمایندگان و رابطین تخصصی در شهرستان‌ها و محلات، عبور از کارهای پراکنده و تمرکز صرف بر «گروه‌سازی» در سطح محلات و روستاهاست تا مردم به صورت واقعی و میدانی پای کار بیایند.