به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسمی‌خواه در خطبه‌های نماز جمعه چناران با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی و حفظ حرمت ماه‌های شریف با استناد به آیات و روایات، تشکیل خانواده را امری مقدس و از معجزات الهی دانست و اظهار کرد: خداوند همسران را مایه آرامش، مودت و رحمت قرار داده و جوانان نباید در مواجه با سختی‌های زندگی خود را ببازند بلکه با تکیه بر قدرت الهی می‌توان بر تمام مشکلات فائق آمد.

امام جمعه موقت چناران اظهار کرد: اساس ازدواج در اسلام بر پایه ساده‌زیستی است اگرچه مسائلی نظیر شغل و مسکن حائز اهمیت است اما نباید به بهانه مشکلات اقتصادی از این سنت حسنه غافل شد چرا که بی‌تفاوتی به این امر، تبعات جبران‌ناپذیر اجتماعی به همراه دارد.

وی با اشاره به مخاطرات ناشی از کاهش نرخ باروری، خواستار اهتمام جدی مسئولان و خانواده‌ها به مقوله جوانی جمعیت شد.

قاسمی خواه با تبیین پیوند بین جمعیت جوان و سرمایه کار بیان کرد: باید با نگاهی اساسی به مسئله جوانی جمعیت پرداخته شود تا از سقوط در چاله جمعیتی و حرکت به سمت جامعه‌ای پیر جلوگیری کنیم که پیر شدن جمعیت، خطر بزرگی است و پویایی جامعه را سلب کرده و کشور را از مهمترین سرمایه توسعه که همان نیروی کار جوان است، محروم خواهد ساخت.

امام جمعه موقت چناران فعالیتهای مرکز نفس در شهرستان را مورد تجلیل قرار داد و گفت: مرکز نفس (نجات فرزندان سقط) به عنوان پایگاهی مهم برای جلوگیری از سقط جنین در بلوار جمهوری چناران مستقر شده که در این مرکز، بانوان و خانواده‌هایی که در معرض تصمیمات مخاطره‌آمیز قرار دارند، نسبت به پیامدهای جسمی، روانی و شرعی سقط جنین آگاه می‌شوند.

وی با دعوت از مردم برای بهره‌گیری از ظرفیتهای مشاوره‌ای این مرکز، تصریح کرد: آگاهی‌بخشی به بانوان در معرض خطر، گامی بلند در جهت تحکیم بنیان خانواده و حفظ سرمایه‌های انسانی کشور است و باید از چنین مراکز حمایتی با تمام توان پشتیبانی کرد.

قاسمی خواه با اشاره به هفته بسیج سازندگی عنوان کرد: در هفته بسیج سازندگی خدمات این ارکان بر کسی پوشیده نیست لذا بسیج از مجموعه های مردمی است که تا پایان برای خدمتگزاری به مردم در میدان حضور دارد.