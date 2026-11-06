به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در نماز جمعه خارگ با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی کشور در ۹ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: این بیانات از منظر تبیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد و پیام‌های راهبردی متعددی را در حوزه بازدارندگی و مقابله با تهدیدها دربرمی‌گیرد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی» افزود: این رویکرد به معنای آن است که پاسخ ایران به تهدیدها صرفاً به محل وقوع حمله محدود نمی‌شود، بلکه منشأ تهدید و شبکه‌های پشتیبانی و عملیاتی آن نیز در محاسبات دفاعی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد.

امام جمعه خارگ ادامه داد: تهدیدهای امروز از پایگاه‌های دوردست، شبکه‌های اطلاعاتی فرامرزی و زنجیره‌های پشتیبانی خارجی سرچشمه می‌گیرند؛ بنابراین پاسخ به چنین تهدیدهایی نیز نمی‌تواند صرفاً به یک نقطه جغرافیایی محدود باشد.

کارگر با اشاره به ظرفیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، توان موشکی ایران پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و حتی فراتر از آن را پوشش می‌دهد و این ظرفیت، مفهوم بازدارندگی را از محدوده مرزهای جغرافیایی فراتر برده است.

گسترش مفهوم بازدارندگی به دارایی‌های غیرمادی دشمن

وی دومین پیام بیانات رهبر معظم انقلاب را توجه به دارایی‌های غیرمادی دشمن دانست و گفت: در جنگ‌های امروز، پیروزی تنها با انهدام تجهیزات نظامی مانند تانک و هواپیما تعیین نمی‌شود، بلکه اعتبار سیاسی، شبکه‌های مالی، زیرساخت‌های سایبری، جریان اطلاعاتی و مشروعیت بین‌المللی نیز بخشی از ظرفیت و دارایی‌های طرف مقابل به شمار می‌روند.

امام جمعه خارگ افزود: دستور به‌روزرسانی بانک اهداف با در نظر گرفتن این دارایی‌ها، نشان‌دهنده گسترش دامنه بازدارندگی به حوزه‌هایی است که پیش از این کمتر در محاسبات نظامی مورد توجه قرار می‌گرفتند.

وی با اشاره به نقش ابزارهای سایبری، اطلاعاتی و رسانه‌ای در جنگ‌های جدید بیان کرد: هدف قرار دادن دارایی‌های غیرمادی الزاماً به ابزارهای نظامی متعارف نیاز ندارد و می‌تواند از طریق ظرفیت‌های سایبری، اطلاعاتی و رسانه‌ای انجام شود؛ هزینه‌های ناشی از چنین اقداماتی نیز گاهی از خسارات حملات فیزیکی فراتر می‌رود.

حمایت ملی؛ یکی از ارکان اصلی قدرت دفاعی کشور

کارگر سومین پیام مهم این بیانات را تأکید بر حمایت ملی از نیروهای مسلح به‌عنوان یکی از ارکان بازدارندگی عنوان کرد و گفت: محاسبات دشمن در مواجهه با ملتی متحد و پشتیبان نیروهای مسلح، با شرایطی که تنها با یک ارتش حرفه‌ای روبه‌رو باشد، تفاوت اساسی دارد.

وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب درباره حضور مردمی به‌عنوان امتداد دفاع مقدس هشت‌ساله اظهار کرد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس از تمامیت سرزمینی و نظام اسلامی حفاظت کرد و این پیوند میان مردم و نیروهای مسلح همچنان یکی از پشتوانه‌های اصلی امنیت و اقتدار کشور است.

امام جمعه خارگ افزود: این نگاه از یک سو مقاومت مردمی را به‌عنوان بخشی از سنت تاریخی ملت ایران تثبیت می‌کند و از سوی دیگر، تجربه دفاع مقدس را به نسل جدید منتقل می‌سازد.

کارگر همچنین تأکید هم‌زمان بر تقویت بنیه معنوی نیروهای مسلح و تأمین نیازهای معیشتی آنان را از نکات مهم این بیانات دانست و گفت: رابطه ملت و نیروهای مسلح رابطه‌ای متقابل است؛ مردم از مدافعان کشور حمایت می‌کنند و در مقابل، توجه به رفاه، معیشت و خانواده نیروهای مسلح نیز از ضرورت‌های تقویت این مجموعه به شمار می‌رود.

وی در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: حتی اگر دشمن توان سخت‌افزاری کشور را هدف قرار دهد، نمی‌تواند با ابزار نظامی اراده و انسجام یک ملت را از بین ببرد؛ انسجام ملی و حمایت مردم از نیروهای مسلح، مؤثرترین پشتوانه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است.