به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار داود معظمی گودرزی با اشاره به اصلاح مشمولان طرح کالابرگ دولت اظهار کرد: طی روزهای اخیر چندین پرونده سرقت اینترنتی از حساب‌های بانکی شهروندان به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا ارجاع شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد قربانیان با ورود به صفحات جعلی منتشرشده از طریق پیامک و پیام‌رسان‌ها، موجودی حساب خود را از دست داده‌اند.

وی از شهروندان خواست از کلیک روی لینک‌های ناشناس و دانلود نرم‌افزار از منابع نامعتبر خودداری کنند و افزود: سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی از طریق شماره‌های شخصی یا پنل‌های پیامکی ناشناس، لینک ثبت اطلاعات ارسال نمی‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تأکید کرد: ثبت اعتراض و اصلاح اطلاعات مربوط به کالابرگ صرفاً از طریق سامانه رسمی به نشانی https://hemayat.sfara.ir/ انجام می‌شود و برای این فرایند نیازی به نصب نرم‌افزار جانبی یا وارد کردن اطلاعات بانکی نیست.

سردار معظمی گودرزی همچنین از شهروندان خواست در صورت مواجهه با جرائم سایبری یا سرقت اینترنتی، موضوع را سریعاً به پلیس فتا اطلاع دهند. شماره ۰۹۶۳۸۰ نیز به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی پرسش‌های شهروندان در حوزه جرائم سایبری است.