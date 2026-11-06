به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرشید، عصر جمعه به رسانه‌ها اظهار داشت: ساعت ۱۶:۲۷ روز ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات این جمعیت مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در محور بروجرد ـ اراک دریافت شد.

وی افزود: این حادثه در کیلومتر ۱۸ محور بروجرد ـ اراک، در محدوده سه کیلومتری پایگاه امداد و نجات زالیان به سمت بروجرد رخ داد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امدادی پایگاه زالیان برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد.

انتقال دو مصدوم به بیمارستان شهید چمران

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به تعداد افراد درگیر در این حادثه گفت: این واژگونی سه حادثه‌دیده داشت که دو نفر از آنان مصدوم شدند.

فرشید ادامه داد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل و انجام اقدامات اولیه امدادی برای مصدومان، آنان را به بیمارستان شهید چمران بروجرد منتقل کردند.

وی با بیان اینکه عملیات امدادرسانی با اعزام تیم پایگاه زالیان انجام شد، جزئیات بیشتری درباره وضعیت مصدومان اعلام نکرده است.