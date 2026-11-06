به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی شامگاه جمعه در مراسم عزاداری فاطمیه هیئت یا زهرا(س) قم که در امامزاده موسی مبرقع برگزار شد، با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های فاطمیه، توجه به خطر نفاق، اختلاف و نفوذ در جامعه اسلامی و پیامدهای دور شدن مردم از امام و حجت الهی است.

وی با بیان اینکه منافقان در شرایطی که جامعه به وحدت و انسجام رسیده است تلاش می‌کنند میان مردم شکاف ایجاد کنند، افزود: جریان نفاق ابتدا با سخن و گفت‌وگو وارد میدان می‌شود و اگر این سخنان کنترل نشود، به بحث، نزاع و در نهایت فتنه تبدیل خواهد شد.

سخنران مراسم عزاداری فاطمیه هیئت یا زهرا(س) قم ادامه داد: اگر صدایی که از آن بوی نفاق به مشام می‌رسد در همان ابتدا متوقف شود، زمینه گسترش فتنه از بین می‌رود اما اگر چنین جریانی مجال پیدا کند، اختلاف‌ها عمق می‌گیرد و جامعه از وحدت فاصله می‌گیرد.

مؤمنی با اشاره به ماجرای حضور برخی افراد در کنار بستر پیامبر اکرم(ص) گفت: در همان زمان نیز گروهی در برابر سخنانی که مطرح شد موضع گرفتند و گروهی دیگر آن را تأیید کردند و حتی در حضور پیامبر خدا به نزاع و مشاجره پرداختند و پیامبر اکرم(ص) آنان را از ادامه این اختلاف و درگیری برحذر داشت.

وی با بیان اینکه اختلاف و نزاع می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات بعدی دشمن شود، اظهار کرد: وقتی جامعه گرفتار اختلاف شود، فرصت برای کسانی فراهم می‌شود که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و تصمیم‌های سرنوشت‌ساز را در شرایطی رقم بزنند که وحدت و انسجام جامعه اسلامی آسیب دیده است.

استاد حوزه علمیه قم، با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: هنوز پیکر پیامبر خدا به خاک سپرده نشده بود که اختلاف بر سر جانشینی ایشان شکل گرفت و هر گروه تلاش می‌کرد فرد مورد نظر خود را بر مسند قرار دهد.

مؤمنی افزود: در حالی که پیکر پیامبر اکرم(ص) در حال تجهیز بود، عده‌ای با استفاده از شرایط پیش‌آمده به سوی سقیفه رفتند و اختلاف میان گروه‌های مختلف نیز زمینه را برای پیشبرد این جریان فراهم کرد.

وی ادامه داد: در سقیفه، موضوع جانشینی پیامبر اکرم(ص) مطرح شد و با سخنرانی و فضاسازی تلاش شد فردی برای این جایگاه تعیین شود و در نهایت بیعت اولیه شکل گرفت و پس از آن نیز بیعت گسترده‌تری در مسجد پیامبر انجام شد.

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه این حوادث باید از منظر عبرت‌های تاریخی مورد توجه قرار گیرد، گفت: فاطمیه تنها مراسمی برای گریه و عزاداری نیست، بلکه فرصتی برای شناخت عواملی است که موجب شد امیرالمؤمنین(ع) تنها بماند و حضرت زهرا(س) در غربت و مظلومیت قرار گیرد.

مؤمنی تصریح کرد: اگر مردم در آن مقطع نسبت به امام زمان خود بی‌تفاوت نمی‌ماندند و از او حمایت می‌کردند، مسیر تاریخ به شکل دیگری رقم می‌خورد و همین بی‌تفاوتی است که باید امروز از آن عبرت گرفت.

فاطمیه باید به شناخت امام منتهی شود

وی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در دفاع از امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: حضرت زهرا(س) در شرایطی که آسیب‌های فراوانی متحمل شده بود، برای دفاع از امام و همسر خود به مسجد رفت و از جایگاه امیرالمؤمنین(ع) دفاع کرد و این اقدام نشان می‌دهد مسئله اصلی برای ایشان، حفظ مسیر امامت و دین بود.

سخنران مراسم فاطمیه هیئت یا زهرا(س) قم افزود: حضرت زهرا(س) برای حفظ دین و بقای مسیر پیامبر اکرم(ص) هزینه داد و حتی در شرایطی که می‌دانست این مسیر با سختی و رنج همراه است، از دفاع از امام خود دست نکشید.

مؤمنی با اشاره به وصیت حضرت زهرا(س) درباره چگونگی تشییع و محل دفن ایشان گفت: حضرت زهرا(س) حتی در مسئله تشییع و دفن خود نیز بر غربت و مظلومیت خویش تأکید کرد و خواستار آن شد که افراد محدودی در این مراسم حضور داشته باشند و محل قبر ایشان نیز پنهان بماند.

وی ادامه داد: این رفتار حضرت زهرا(س) باید برای اهل روضه و عزاداران یک پیام روشن داشته باشد و آن اینکه نسبت به امام و حجت الهی بی‌تفاوت نباشند و نگذارند امام زمان آنان در جامعه تنها بماند.

برای حفظ دین هزینه داده شده است

مؤمنی با اشاره به جایگاه شهدا در تداوم مسیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: امروز برگزاری مجالس فاطمیه و برافراشته شدن پرچم اهل‌بیت(ع) به برکت خون شهدا و نظام اسلامی است و این مجالس باید در کنار عزاداری، زمینه‌ای برای شناخت مسئولیت دینی و اجتماعی مؤمنان باشد.

وی افزود: شهدا نیز برای حفظ دین و ارزش‌های اسلامی هزینه داده‌اند و برخی از آنان حتی در وصیت‌های خود بر گمنام ماندن و پیروی از مسیر حضرت زهرا(س) تأکید کرده‌اند.