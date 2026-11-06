به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاح‌نژاد با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به بارش‌های سنگین برف و باران، صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی و احتمال تشدید شرایط جوی و نزدیک شدن آن به وضعیت قرمز، فعالیت حضوری مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان طالقان و بخش آسارا در روز شنبه تعطیل است.

وی افزود: آموزش دانش‌آموزان این مناطق در روز شنبه به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزش مجازی دنبال خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از ترددهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای کوهستانی و برف‌گیر خودداری کنند و هشدارهای دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.

فلاح‌نژاد همچنین از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط مستعد ریزش سنگ و رانش زمین پرهیز کنند.

وی با تأکید بر اینکه حفظ جان و سلامت شهروندان اولویت مدیریت استان است، گفت: اطلاعیه‌های مربوط به تعطیلی احتمالی مدارس سایر شهرستان‌های البرز از طریق مرکز اطلاع‌رسانی استانداری منتشر خواهد شد و شهروندان اخبار را از درگاه‌های رسمی دنبال کنند.