به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد احمدی شامگاه جمعه در تجمع شبانه مردم چناران با تبیین جایگاه فرهنگ مهدویت در اندیشه ادیان الهی اظهار کرد: فرهنگ مهدویت مختص شیعه نیست بلکه اعتقاد به تشکیل حکومت واحد جهانی و برقراری عدالت فراگیر به دست منجی موعود، آرمانی در بین ادیان است که تحقق آن با خواست و اراده عمومی مردم جهان پیوند دارد.

سخنران امشب اجتماع شبانه چناران و از مدرسین جامعه مهدویت با تبیین جایگاه فرهنگ مهدویت با اشاره به جایگاه برهان فطرت در اثبات مبانی اعتقادی گفت: یکی از اصول مورد استناد در تبیین و اثبات آموزه‌های دینی، برهان فطرت است چرا که اصول دین و مفاهیمی همچون عدالت‌ گستری، ریشه در نیازهای فطری انسان دارند و عدالت‌خواهی از جمله خواسته‌های بنیادین بشر به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین و ترویج فرهنگ مهدویت تصریح کرد: احیای این فرهنگ باید با توجه ویژه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر همراه باشد چر اکه فرهنگ مهدوی می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای نهادینه‌سازی این فریضه در جامعه باشد و آنچه به حفظ و پایداری نظام کمک می‌کند، زنده نگهداشتن روحیه مسئولیت‌ پذیری و اهتمام عملی به امر به معروف و نهی از منکر است موضوعی که در سیره اهل‌بیت (ع) نیز جایگاهی اساسی دارد.

این مدرس جامعه مهدویت با اشاره به رسالت مشترک پیامبران الهی در برپایی عدالت خاطرنشان کرد: همه انبیا برای تحقق قسط و عدل در جامعه تلاش داشتند و مردم نیز در سرنوشت و اداره جامعه نقش و مسئولیت دارند از این روی تبعیت از ولایت فقیه و پایبندی به این مسیر، از عوامل مهم حفظ انسجام و استواری کشور است.

احمدی ادامه داد: برای توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باید روحیه پرسشگری، مطالبه‌گری و مسئولیت اجتماعی را در اجتماعات و عرصه‌های مختلف تقویت کنیم و در مسیر احیای فرهنگ مهدویت نیز نباید از جایگاه و اقتدار این فریضه غافل شد زیرا جامعه‌ای که نسبت به اصلاح امور خود بی‌تفاوت نباشد، زمینه مناسب‌تری برای تحقق ارزشهای مهدوی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سیره مهدوی باید در رفتار و زندگی اجتماعی مردم نمود پیدا کند، اظهار کرد: رسیدگی به نیازمندان، دستگیری از نیازمندان و توجه به مشکلات مردم از جمله درسهایی است که باید از این سیره آموخت بنابراین انسانها همچون معادن طلا و نقره دارای ظرفیتها و استعدادهای ارزشمندی هستند که با شناخت، پرورش و بهره‌گیری صحیح از آنها می‌توان زمینه رشد جامعه را فراهم کرد.

این سخنران بر ضرورت برگزاری نشست‌ها و مناسبتهای فرهنگی و پاسخگویی به شبهات اعتقادی تأکید کرد و افزود: با برنامه‌ریزی فرهنگی، روشنگری و رفع شبهات می‌توان ابعاد مختلف عدالت‌ گستری و معارف مهدوی را در جامعه توسعه داد و زمینه پذیرش عمیق‌تر این آموزه‌ها را فراهم ساخت.

احمدی با تأکید بر اینکه گسترش فرهنگ مهدویت به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش تاب‌آوری مردم منجر می‌شود، خاطرنشان کرد: همه باید برای ترویج این فرهنگ در جامعه تلاش کنیم همچنانکه فرهنگ مهدوی به نظام اسلامی ارزش و هویت می‌بخشد و باید فرهنگ علوی و فاطمی را که ریشه در معارف اهل‌ بیت (ع) دارد، بیش از پیش در جامعه گسترش دهیم تا این ارزشها در مسیر حرکت به سوی جامعه مهدوی تقویت شده و در افق دولت مهدوی جلوه‌ای همگانی پیدا کند.