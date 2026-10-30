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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

رمزگشایی پرونده قتل زن نیشابوری کمتر از ۳ساعت

رمزگشایی پرونده قتل زن نیشابوری کمتر از ۳ساعت

مشهد- فرمانده انتظامی نیشابور از دستگیری قاتل زن میانسالی نیشابوری در کمتر از ۳ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی موهبتی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی مرگ مشکوک زنی ۵۳ ساله درخاپه ای دستور ویژه برای بررسی موضوع صادر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور افزود: کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی با همکاری کلانتری ۱۳قدس پس از هماهنگی های قضایی بررسی های خود که حاکی از قتل بود آغاز و همسر مقتول به عنوان مظنون دستگیر شد.

وی گفت: دستورات مرجع قضایی صادر و شوهر ۶۲ساله این زن در تحقیقات اولیه به قتل همسرش اعتراف کرده است.

موهبتی افزود: تحقیقات برای روشن شدن دیگر ابعاد مبهم پرونده ادامه دارد.

کد مطلب 6994317

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