رمزگشایی پرونده قتل زن نیشابوری کمتر از ۳ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی موهبتی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی مرگ مشکوک زنی ۵۳ ساله درخاپه ای دستور ویژه برای بررسی موضوع صادر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور افزود: کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی با همکاری کلانتری ۱۳قدس پس از هماهنگی های قضایی بررسی های خود که حاکی از قتل بود آغاز و همسر مقتول به عنوان مظنون دستگیر شد.
وی گفت: دستورات مرجع قضایی صادر و شوهر ۶۲ساله این زن در تحقیقات اولیه به قتل همسرش اعتراف کرده است.
موهبتی افزود: تحقیقات برای روشن شدن دیگر ابعاد مبهم پرونده ادامه دارد.
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