مجید خطیبی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مانور پدافند غیرعامل در مدارس ورامین خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ارتقای سطح آمادگی دانش‌آموزان در مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری، با مشارکت و آموزش نیروهای جمعیت هلال‌احمر ورامین برگزار شد.

وی افزود: در جریان این مانورها، آموزش‌های کاربردی در زمینه خروج اضطراری، نحوه صحیح پناه‌گیری هنگام وقوع زلزله و رعایت نکات ایمنی در شرایط بحرانی به دانش‌آموزان ارائه شد تا آنان با اصول اولیه حفظ جان و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث آشنا شوند.

خطیبی با تأکید بر اهمیت آموزش همگانی در حوزه آمادگی و مقابله با بحران اظهار کرد: آموزش و تمرین مستمر، نقش مهمی در افزایش آگاهی، کاهش اضطراب و ارتقای توان تصمیم‌گیری افراد در لحظات بحرانی دارد و مدارس یکی از مهم‌ترین بسترها برای نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی و خودامدادی در جامعه هستند.